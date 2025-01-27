Армия России освободила село Николаево-Дарьино в Курской области

Вооруженные силы России отбили у ВСУ населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны. Село расположено в Суджанском районе.

По данным министерства, российская армия нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Также были отражены две контратаки противника.

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