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Коммерсантъ FM
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Армия России освободила село Николаево-Дарьино в Курской области

Вооруженные силы России отбили у ВСУ населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны. Село расположено в Суджанском районе.

По данным министерства, российская армия нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Также были отражены две контратаки противника.

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