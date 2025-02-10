Находившихся под оккупацией ВСУ жителей Курской области отправят на реабилитацию

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил разработать алгоритмы реабилитации за пределами региона жителей тех населенных пунктов, которые находились под оккупацией вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в первую очередь на такой механизм восстановления следует направлять семьи с детьми.

«Желательно рассмотреть регионы южные — Краснодарский, Ставропольский край, чтобы люди могли не только получить лечение и психологическую помощь, но и сменить обстановку»,— сказал господин Хинштейн на заседании правительства.

Он рассказал историю семьи Дурневых из села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Больше трех месяцев семья с годовалым ребенком жила в подвале, где был запас еды. «Мы были, как заключенные. Только те знают, когда их выпустят, а мы — нет»,— процитировал господин Хинштейн в своем Telegram-канале главу семьи Дурневых. Сейчас освобожденные жители Николаево-Дарьино находятся в пункте временного размещения. На каждого члена семьи они получили выплаты по 10 тыс. и 150 тыс. руб.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. После освобождения нескольких сел российские военнослужащие поймали нескольких боевиков. В рамках уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ), которое было возбуждено после вторжения, следствию удалось установить, что украинцы убивали и пытали мирных жителей на территории суджанского села Русское Поречное.

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Сергей Толмачев, Воронеж