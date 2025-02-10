В Кремле заявили о скором назначении врио главы Новгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначения врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время. По его словам, решение по кандидатуре на эту должность пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Просто пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решение, но это будет в самое ближайшее время»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина 7 февраля. Сообщалось, что господин Никитин уволился по собственному желанию. В тот же день он был назначен заместителем министра транспорта. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в единый день голосования 14 сентября.

Андрей Никитин возглавлял регион с февраля 2017 года. До этого (с 2011 года) возглавлял Агентство стратегических инициатив. Также господин Никитин входит в состав президиума Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Подробности — в материале «Ъ» «Андрей Никитин транспортирован в Москву».