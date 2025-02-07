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Коммерсантъ FM
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Бывший новгородский губернатор Никитин назначен замглавы Минтранса

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта. Об этом сегодня, 7 февраля, вечером сообщила пресс-служба правительства.

Андрей Никитин в 2022 году

Андрей Никитин в 2022 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Никитин в 2022 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий господина Никитина в должности губернатора Новгородской области. Он возглавлял регион с февраля 2017 года.

Чем известен экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин

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В указе говорилось, что полномочия прекращены в связи с переходом господина Никитина на новую работу. «Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как это делал на Новгородской земле»,— говорил господин Никитин в прощальном обращении к жителям Новгородской области.

Должность заместителя министра транспорта стала вакантной в связи с увольнением Дмитрия Баканова. 6 февраля президентским указом он был назначен руководителем «Роскосмоса» вместо Юрия Борисова. В Минтрансе господин Баканов курировал цифровизацию транспорта.

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