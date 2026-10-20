Россия направила ноту в МИД Нидерландов из-за высказываний министра обороны
Российское посольство направило ноту в МИД Нидерландов с просьбой объяснить заявления министра обороны королевства Дилана Ешильгез-Зегериуса. Чиновник говорил, что Гаага считает Москву врагом, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официальный ответ на нее пока не поступил, — сказала госпожа Захарова. — При этом отдельные представители кабинета министров Нидерландов уже поспешили озвучить свое мнение».
По ее словам, власти Нидерландов «навязчиво тиражируют свое искаженное представление о нашей стране» и не отдают себе отчета о последствиях, к которым «могут привести их безответственные слова и действия». Россия обвиняет нидерландскую сторону в эскалации напряженности и одновременно подчеркивает, что «неоднократно заявляла об отсутствии каких бы то ни было враждебных намерений» по отношению к Европе или НАТО.