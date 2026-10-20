Россия направила ноту в МИД Нидерландов из-за высказываний министра обороны

По ее словам, власти Нидерландов «навязчиво тиражируют свое искаженное представление о нашей стране» и не отдают себе отчета о последствиях, к которым «могут привести их безответственные слова и действия». Россия обвиняет нидерландскую сторону в эскалации напряженности и одновременно подчеркивает, что «неоднократно заявляла об отсутствии каких бы то ни было враждебных намерений» по отношению к Европе или НАТО.