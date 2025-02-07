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Коммерсантъ FM
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Чем известен экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин

7 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Андрей Никитин в 2022 году

Андрей Никитин в 2022 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Никитин в 2022 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук. В 2008 году получил степень EMBA Стокгольмской школы экономики.

C 2002 по 2011 год работал в группе компаний «Рускомпозит», производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы. Занимал различные должности, в том числе с 2009 года — гендиректора управляющей компании «Рускомпозит».

Входил в общественную организацию «Деловая Россия». Возглавлял комитет по производству композитных материалов федерального межотраслевого совета и комитет по молодёжному предпринимательству. Выступал координатором проекта «Качество дорог России». В 2011 году занял должность гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ).

13 февраля 2017 года указом президента РФ назначен врио губернатора Новгородской области. В сентябре того же года, набрав 67,99% голосов, избран губернатором. Член президиума Госсовета РФ. В 2018 году возглавил рабочую группу Госсовета по направлению «Социальная политика». Входит в состав президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Автор восьми научных публикаций. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет благодарность президента РФ.

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