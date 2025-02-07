Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отправлен в отставку

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава региона уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

На какую работу перешел господин Никитин, не сообщается. «Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как это делал на Новгородской земле»,— сказал среди прочего господин Никитин в обращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

Господин Никитин был назначен на должность губернатора в феврале 2017 года. В октябре того же года вступил в должность после победы на выборах с результатом 67,99%. По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин принимал Андрея Никитина в Кремле в сентябре 2024 года. Глава региона информировал президента о социально-экономическом развитии региона.

Андрею Никитину 45 лет. В 2001 году окончил Госуниверситет управления, в 2008-м получил степень MBA в Стокгольмской школе экономики. В 2000-х занимал руководящие должности в ГК «Рускомпозит». С августа 2011 по февраль 2017 года возглавлял Агентство стратегических инициатив.