Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отправлен в отставку

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава региона уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Бывший новгородский губернатор Никитин назначен замглавы Минтранса

Читать далее

На какую работу перешел господин Никитин, не сообщается. «Сейчас передо мной стоят новые задачи, и я эти задачи буду исполнять так же ответственно, как это делал на Новгородской земле»,— сказал среди прочего господин Никитин в обращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

Господин Никитин был назначен на должность губернатора в феврале 2017 года. В октябре того же года вступил в должность после победы на выборах с результатом 67,99%. По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин принимал Андрея Никитина в Кремле в сентябре 2024 года. Глава региона информировал президента о социально-экономическом развитии региона.

Чем известен экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Читать далее

Андрею Никитину 45 лет. В 2001 году окончил Госуниверситет управления, в 2008-м получил степень MBA в Стокгольмской школе экономики. В 2000-х занимал руководящие должности в ГК «Рускомпозит». С августа 2011 по февраль 2017 года возглавлял Агентство стратегических инициатив.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...