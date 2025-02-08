Итоги правления Андрея Никитина

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку. Как изменился регион за время его правления — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Никитин

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Никитин

Фото: пресс-служба президента РФ

Андрей Никитин возглавил Новгородскую область 14 октября 2017 года (с 13 февраля 2017 года — в качестве врио) и проработал губернатором 7 лет 11 месяцев 21 день.

За время его правления население области сократилось на 6,9% — с 612,8 тыс. на 1 января 2017-го (70-е место по РФ) до 571,7 тыс. на 1 января 2024 года (68-е место). Рождаемость снизилась на 40% — с 11,7 на 1 тыс. населения за 2016 год (62-е место) до 7,0 на 1 тыс. населения за 2023 год (70-е место). Смертность за тот же период снизилась на 8% — с 17,5 на 1 тыс. населения (83-е место) до 16,1 на 1 тыс. населения (81-е место).

Уровень безработицы снизился на 2,6 п. п. — с 4,9% по итогам 2016-го (60-е место) до 2,3% в 2023 году (70-е место). Среднемесячная зарплата увеличилась почти в два раза — с 27,9 тыс. руб. в 2016 году (45-е место) до 54,3 тыс. руб. за 2023 год (43-е место). Средние пенсии увеличились на 14%, с 18,2 тыс. руб. (37-е место) до 20,8 тыс. руб. (29-е место).

Валовой региональный продукт Новгородской области за 2016 год составлял 243,4 млрд руб., за 2023 год — 403,7 млрд руб. В 2016 году в области бюджет был исполнен из расчета доходов 27,8 млрд руб., расходов — 27,7 млрд руб. (профицит — 18,3 млн руб.). Прогнозируемый общий объем доходов области в 2025 году составляет 57,9 млрд руб., расходов — 61,7 млрд руб. (дефицит — 3,7 млрд руб.). Индекс промышленного производства в 2016 году составлял 103,8%, в 2023 году — 101,1%.

Количество зарегистрированных преступлений в Новгородской области увеличилось с 1952 на 100 тыс. человек за 2016 год (19-е место) до 1973 на 100 тыс. человек за 2023 год (17-е место).