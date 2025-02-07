Андрей Никитин транспортирован в Москву

В пятницу поздно вечером стало известно об отставке губернатора Новгородской области Андрея Никитина. В указе президента Владимира Путина отмечается, что заявление написано по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Андрей Никитин станет замминистра транспорта. Его предшественник Дмитрий Баканов накануне возглавил «Роскосмос». Но эксперты все равно не считают, что переход господина Никитина на работу в правительство стоит расценивать как повышение. В свое время он занимал должность главы Агентства стратегических инициатив (АСИ), а эта должность не ниже позиции замминистра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Никитин возглавил Новгородскую область в качестве врио губернатора еще в феврале 2017 года указом Владимира Путина. Уже через несколько месяцев, в сентябре, он выиграл выборы. В 2022 году господин Никитин избрался на второй губернаторский срок. Обычно Кремль осуществляет замену в губернаторском корпусе, если рейтинги главы региона, которому предстоят в этом году выборы, показывают негативную тенденцию. Это не случай господина Никитина. Перевыборы ему предстояли бы только в 2027 году.

На должность губернатора Новгородской области господин Никитин переходил с должности главы Агентства стратегических инициатив. В целом он максимально соответствовал образу молодого технократа, который в тот момент был популярен. За время своей работы глава региона не был замечен в скандалах.

Объявляя о кадровых изменениях, Кремль избрал максимально корректную формулировку. Так, в указе президента было написано, что заявление об отставке Андрея Никитина по собственному желанию принимается в связи с его переходом «на другую работу». А вскоре пресс-служба федерального правительства сообщила, что господин Никитин займет пост заместителя министра транспорта.

Исполнять обязанности главы Новгородской области будет первый заместитель губернатора Александр Дронов.

Отметим, что накануне стало известно об отставке главы «Роскосмоса» Юрия Борисова. Его место как раз и занял теперь уже бывший замминистра транспорта Дмитрий Баканов.

По словам политолога Константина Калачева, отставку Андрея Никитина нельзя назвать «такой уж внезапной». Эксперт напоминает эпизод в ходе заседания набсовета АСИ 23 января. «Есть один технический вопросик, хотел бы с вами обсудить»,— обратился тогда Владимир Путин к губернатору Новгородской области.

Впрочем, повышением переход на должность замминистра господин Калачев тоже не считает.

«На карьерный взлет это не похоже, скорее на закат карьеры. В регион вместо него будет назначен кто-то пожестче, с учетом демократических традиций Новгорода и интересов выборов-2026»,— добавил господин Калачев.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Ростислав Туровский. По его словам, Андрей Никитин был среди губернаторов так называемой новой волны, кто изначально считался претендентом на возвращение в федеральный центр на правительственную должность. «Этому способствовали его бэкграунд руководителя АСИ и активный пиар на посту главы региона. Однако в волну переходов на министерские посты он не попал. Пост заместителя министра в его случае трудно считать повышением, но, видимо, другого не нашлось»,— объясняет эксперт.

В аналогичном ключе ситуацию комментирует и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Никитин был на неплохом счету и узнаваем на федеральном уровне. Поэтому из числа условных “технократов” он был одним из тяжеловесов. Но если речь идет о замминистра, то скорее это будет несколько ниже ожиданий. Поскольку руководство АСИ, откуда он уходил, было по рангу не ниже»,— резюмирует эксперт.

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