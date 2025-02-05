Трамп: США возьмут сектор Газа под свой контроль

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона установить контроль над сектором Газа для проведения масштабных работ по разминированию и последующему восстановлению территории. Об этом господин Трамп объявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters

«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, мы будем ответственны за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровняем участок, избавимся от разрушенных зданий, выровняем. Создадим экономическое развитие, которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей в регионе»,— сказал глава Белого дома (цитата по NY Post).

По его словам, США разместят на территории анклава свои войска, «если это будет необходимо». Он также вновь заявил о необходимости переселения около двух млн жителей Газы в соседние страны.

Дональд Трамп ранее предложил переселить палестинское население Газы в Иорданию, Египет и другие страны. Сектор Газа президент США назвал «площадкой под снос». При этом он подчеркнул, что США не намерены финансировать попытки переселения жителей Газы. Иордания и Египет отвергли идею по принятию палестинских беженцев у себя.

Подробнее о планах Дональда Трампа по анклаву — в материале «Ъ» «Сектор Газа готовят к массовой зачистке».