Страны Европы раскритиковали идею Трампа о расселении жителей Газы

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости переселить около 2 млн жителей сектора Газа в соседние страны вызвало критику среди стран Европы. Против этой идеи выступили власти ФРГ, Великобритании, Франции, Испании. Тем временем министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал Газу «провальным экспериментам» и призвал прислушаться к Дональду Трампу.

«Выселение палестинского гражданского населения из Газы было бы не только неприемлемым, но и противоречащим международному праву. Это привело бы также к новым страданиям и ненависти»,— сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя идею американского президента.

«Мы всегда были уверены в том, что должны видеть два государства. Мы должны видеть палестинцев живущими и процветающими на их родных землях в секторе Газа и на Западном берегу»,— заявил глава британского МИДа Дэвид Лэмми. Тезис в защиту «двух государств» поддержало и внешнеполитическое ведомство Франции. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль подчеркнул: «Газа — это земля палестинцев из Газы, и они должны оставаться в Газе».

Гидеон Саар, отвечая на критику европейских стран, заявил, что сектор Газа «провалился под египетским суверенитетом, провалился, когда был передан Палестинской администрации» и, «безусловно, провалился под властью ''Хамаса''». «Любой, у кого открыты глаза, понимает, что у Газы в ее нынешнем состоянии нет будущего.— подчеркнул он.— Я считаю, что вместе с администрацией США под руководством президента Трампа у нас есть возможность хотя бы попытаться построить лучшее будущее для себя и для всего Ближнего Востока».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Трамп берет Газу на себя».

Лусине Баласян