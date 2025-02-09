Huawei анонсировала беспроводные наушники FreeArc с шумоподавлением

Китайская компания Huawei представила беспроводные наушники FreeArc с заушным креплением для удобной фиксации. Устройство поступило в продажу в Японии по цене в $124, в ближайшее время наушники поступят в продажу и в других странах.

Корпус наушников выполнен из титано-никелевого сплава с эффектом памяти и гипоаллергенного силикона, что делает устройство прочным и гибким — наушники смогут выдержать свыше 20 тыс. изгибов на протяжении пяти лет.

Динамики размером 17х12 мм с титановым покрытием и неодимовыми магнитами обеспечат качественный звук и глубокие басы. Два микрофона снижают шум ветра скоростью до 4 м/с, а запатентованная антенна гарантирует стабильное соединение со смартфоном. Наушники работают до 28 часов с учетом подзарядки в кейсе, а 10 минут зарядки обеспечивают три часа воспроизведения аудио.

Ранее Huawei представила складной смартфон Mate X6 с повышенной прочностью. Также компания анонсировала планшет MatePad Pro и серию флагманских смартфонов Mate 70.

Евгений Федуненко