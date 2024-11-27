Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 70

Китайская компания Huawei анонсировала флагманские смартфоны серии Mate 70, в нее входит базовая версия, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS. Это первые смартфоны компании, в которых нет элементов операционной системы Android.

У базовых моделей Mate 70 и Mate 70 Pro OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма и 6,9 дюйма соответственно, а также разрешением 2688?1216 и 2832?1316. В смартфонах используется 12-ядерный процессор Kirin 9020, который на 40% быстрее предыдущего чипа. У Mate 70 широкоугольная фронтальная камера на 13 МП, а в Mate 70 Pro дополнительно добавлен сенсор 3D Depth для разблокировки смартфона по лицу.

У обоих устройств основная камера на 50 МП. У смартфонов 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфоны в будущем станут работать под управлением HarmonyOS 5.0, в которой разработчики полностью отказались от элементов Android. Стоимость Mate 70 составит от $757 до $965, а Mate 70 Pro — от $895 до $1100.

Старшие версии Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS можно приобрести по цене от $1170 до $1800 — в них более емкие батареи, больше оперативной памяти (16 ГБ), а для разработки корпусов использовались более качественные материалы.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...