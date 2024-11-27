Huawei представила планшет MatePad Pro

Китайская компания Huawei анонсировала новый планшет MatePad Pro 13.2 с операционной системой HarmonyOS Next. Также компания представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 с мощной системой шумоподавления.

У MatePad Pro 13,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1920 и частотой обновления 144 Гц. У него 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Планшет оснащен фронтальной камерой на 16 МП и основной камерой на 13 МП с широкоугольным модулем на 8 МП. Емкость аккумулятора — 10 100 мА•ч, устройство полностью зарядится за 65 минут. Новинка поступит в продажу в Китае с 13 декабря по цене от $715 до $1460 в зависимости от комплектации.

Беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 поддерживают HarmonyOS Next и будут поставляться с процессором Kirin A2. Система активного шумоподавления будет способна блокировать внешние звуки громкостью до 100 дБА. Устройство обладает поддержкой пространственного звука, а также защитой от влаги. Время работы в режиме прослушивания — 7 часов, а с подзарядкой от чехла — 33 часа. Стоимость новинки — $206, она поступит в продажу с 4 декабря.

Евгений Федуненко