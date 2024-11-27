Huawei представила складной смартфон Mate X6 с повышенной прочностью

Китайская компания Huawei анонсировала складной смартфон Mate X6 с новой базальтовой архитектурой для повышения прочности устройства. Устройство будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS Next, полностью отказавшейся от элементов Andoid OC.

У внутреннего дисплея Mate X6 диагональ 7,93 дюйма и разрешение 2440?2240, а у внешнего — 6,45 дюйма с разрешением 2440?1080. Оба дисплея основаны на матрицах LTPO OLED с частотой обновления до 120 Гц. В зависимости от версии в Mate X6 12 или 16 Гб оперативной памяти, а также накопитель на 256 или 512 ГБ. Процессор в компании не назвали, однако китайские СМИ предполагают, что это новый 12- ядерный чип Kirin 9020.

Устройство обладает основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой, модулем на 40 МП для сверхширокоугольной съемки, а также перископической телефотокамерой на 48 МП с поддержкой четырехкратного оптического и 100-кратного цифрового увеличения. Есть фронтальные камеры по 8 МП для каждого экрана. Стоимость устройства в зависимости от версии составит от $1795 до $1933.

Евгений Федуненко