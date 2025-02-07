Внучке Виктора Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве

Внучке бывшего главы Самары Виктора Тархова Екатерине Бельской (Тарховой) предъявили обвинение в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в Самаре на ул. Вилоновской, совершила их убийство. После этого Екатерина Бельская попыталась скрыть тела. При осмотре квартиры бывшего градоначальника установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала и находилась на содержании Виктора и Натальи Тарховых. Для нее пенсионеры снимали квартиру в центре города.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения. Фигурантка дела находится под стражей и отказывается от дачи каких-либо показаний. Следствие проверяет версию о возможной причастности к преступлению иных лиц. Ранее источник «Ъ» в правоохранительных органах предположил, что внучка убитого экс-главы Самары Виктора Тархова не смогла бы справиться в одиночку со своим дедом и его супругой.

Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. У арестованной остался шестилетний сын, а мать находится в колонии за вымогательство 200 млн руб. у депутата губдумы Александра Милеева.

Андрей Сазонов