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Арестована подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены

Самарский районный суд избрал меру пресечения Екатерине Тарховой-Бельской. Она подозревается в убийстве своего деда, бывшего мэра Виктора Тархова, и его супруги Натальи (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решение принято на заседании в среду, 5 февраля. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе суда.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

«Екатерина Тархова-Бельская арестована на два месяца»,— уточнила собеседница издания.

Информация о гибели супругов Тарховых появилась в СМИ вечером 5 февраля. Источники сообщали о том, что Виктор и Наталья Тархова могли быть застрелены либо отравлены, а их трупы расчленены в начале января 2025 года, и части их тел нашли в квартире Екатерины Тарховой-Бельской: она якобы вывезла их в мешках на такси. После гибели супругов она рассылала с их телефонов SMS, чтобы убедить знакомых, что экс-мэр с супругой еще живы. Следствие обратило внимание на Екатерину Тархову-Бельскую после того, как она попыталась продать по поддельной доверенности принадлежащую деду машину Toyota Rav 4, утверждают источники. Также к силовикам обратился бывший подчиненный Виктора Тархова, заподозривший неладное после того, как экс-мэр перестал отвечать на звонки, а с его телефона начали поступать SMS о том, что бывший чиновник не может говорить.

В качестве возможного мотива убийства бывшего мэра и его жены назывались имущественные притязания внучки. Екатерину Тархову-Бельскую задержали. Она отказалась давать показания. Следствие до сих пор официально не прокомментировало ситуацию.

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. После окончания политической карьеры он находился с супругой за границей. По данным источника, недавно пара вернулась в Самару, где проживала в доме с внучкой и шестилетним правнуком. Также источники утверждают, что Екатерина страдала наркозависимостью, и по этой причине расходы женщины контролировала бабушка.

Единственная дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила в 2023 году получила срок за вымогательство 200 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. За эти деньги она обещала не распространять сведения, которые якобы могли опорочить репутацию парламентария.

Георгий Портнов

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