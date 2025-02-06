Следствие полагает, что внучка Виктора Тархова не справилась бы в одиночку

Внучка убитого экс-главы Самары Виктора Тархова не смогла бы справиться в одиночку с своим дедом и его супругой. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

«Сам Виктор Тархов после возвращения из-за границы болел и выглядел очень плохо. Его жена Наталья при этом была физически сильной женщиной. И если речь идет о вероятном убийстве, то Екатерина Бельская вряд ли бы сама справиться с пожилой парой в одиночку. Внучка могла отравить пенсионеров, либо действовала вместе с сообщником. Возможно, даже не с одним»,— полагает источник.

В настоящее время СУ СКР по Самарской области рассматривает различные версии убийства четы Тарховых. Расследование контролирует региональная прокуратура. Екатерина Бельская арестована по подозрению в двойном убийстве. Свою вину она не признает.

Андрей Сазонов