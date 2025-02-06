Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства экс-мэра Самары и его жены
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Глава ведомства затребовал доклад у исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Андрея Поздеева. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Сообщения о гибели супругов Тарховых появились в СМИ вечером 5 февраля. Источники заявили о том, что Виктор и Наталья Тархова могли быть застрелены либо отравлены, а их трупы расчленены, и части их тел нашли в квартире их внучки Екатерины Тарховой-Бельской. Ее задержали и арестовали, но она не дает показаний.
СУ СК РФ по Самарской области рассматривает различные версии убийства четы Тарховых. Устанавливаются все обстоятельства. Также расследование контролирует прокуратура.
Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. После окончания политической карьеры он находился с супругой за границей. По данным источника, недавно пара вернулась в Самару, где проживала в доме с внучкой и шестилетним правнуком. Также источники утверждают, что Екатерина страдала наркозависимостью, и по этой причине расходы женщины контролировала бабушка.
Единственная дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила в 2023 году получила срок за вымогательство 200 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. За эти деньги она обещала не распространять сведения, которые якобы могли опорочить репутацию парламентария.