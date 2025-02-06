Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства экс-мэра Самары и его жены

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Глава ведомства затребовал доклад у исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Андрея Поздеева. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сообщения о гибели супругов Тарховых появились в СМИ вечером 5 февраля. Источники заявили о том, что Виктор и Наталья Тархова могли быть застрелены либо отравлены, а их трупы расчленены, и части их тел нашли в квартире их внучки Екатерины Тарховой-Бельской. Ее задержали и арестовали, но она не дает показаний.

СУ СК РФ по Самарской области рассматривает различные версии убийства четы Тарховых. Устанавливаются все обстоятельства. Также расследование контролирует прокуратура.

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. После окончания политической карьеры он находился с супругой за границей. По данным источника, недавно пара вернулась в Самару, где проживала в доме с внучкой и шестилетним правнуком. Также источники утверждают, что Екатерина страдала наркозависимостью, и по этой причине расходы женщины контролировала бабушка.

Единственная дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила в 2023 году получила срок за вымогательство 200 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. За эти деньги она обещала не распространять сведения, которые якобы могли опорочить репутацию парламентария.

Георгий Портнов