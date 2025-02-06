Следователи обнаружили емкости и химию для удаления следов убийства экс-мэра Самары

Найдены пластиковые емкости и химические средства, которые, по версии следствия, использовались для удаления следов убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Также установлены места их покупки. Об этом сообщает СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников»,— говорится в сообщении.

Кроме того, силовики нашли в Самаре автомобиль Натальи Тарховой, который ранее был продан. Расследование продолжается. Проверяется версия о причастности к преступлению других лиц, помимо Екатерины Тарховой-Бельской.

Перед этим в Самаре возбудили уголовное дело об убийстве пропавших без вести Виктора Тархова и его супруги Натальи (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их тела до сих пор не найдены.

Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В преступлении подозревается внучка погибших Екатерина Тархова-Бельская. Ее задержали и арестовали. О Екатерине Тарховой-Бельской известно, что ей 29 лет, она безработная, не судима. Подозреваемая жила в соседних домах с бабушкой и дедушкой на одной улице. У нее остался шестилетний сын, а мать находится в колонии за вымогательство 200 млн руб. у депутата губдумы Александра Милеева.

Георгий Портнов