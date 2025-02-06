Вся власть — рабочим

Число госзакупок автоматизированных рабочих мест (АРМ) органами власти в прошлом году сократилось в деньгах на 6,8%, до 12,3 млрд руб., при росте в физическом выражении на 9,6%. При этом госкомпании нарастили и количество, и объем таких закупок примерно на 50%, до 6,2 млрд руб. Аналитики считают, что органы власти оптимизируют затраты, а госкомпании, напротив, увеличивают инвестиции в цифровую инфраструктуру. Участники рынка признают, что за последние три года цены на АРМ выросли на 25–30%, но ожидают роста спроса из-за износа оборудования, которое массово закупалось в пандемию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем закупок автоматизированных рабочих мест госорганами по 44-ФЗ сократился в прошлом году на 6,8%, до 12,3 млрд руб., но в физическом выражении закупки увеличились на 9,6%, до 3,6 тыс. АРМ, посчитали в сервисе «Контур.Закупки» по запросу “Ъ”. При этом в 2023 году в сравнении с 2022 годом в деньгах падение составило 20,5%, до 13,2 млрд руб., в штуках рост — на 34,2%, до 3,3 тыс.

Количество закупок АРМ госкомпаниями по 223-ФЗ в прошлом году, напротив, выросло 51,2% в деньгах, до 6,2 млрд руб., и на 49,6% в штуках — до 841. В 2023 году же в сравнении с 2022-м в деньгах был рост на 46,4%, до 4,1 млрд руб., при этом в штуках произошло падение на 29,3%, до 562 единиц.

Автоматизированные рабочие места включают как минимум моноблок и монитор, в ряде случаев и программное обеспечение, печатную технику и периферию (клавиатура, мышь).

«Эти данные могут свидетельствовать о том, что в госзаказе идет оптимизация затрат, в то время как корпоративные заказчики, напротив, увеличивают инвестиции в цифровую инфраструктуру»,— говорит эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик.

Крупнейшие закупки среди госорганов провела Генпрокуратура — в 2024 году на 536 млн руб. у «Ростелекома». На втором месте — Социальный фонд РФ с двумя закупками в 2024 году на 436 млн и 419 млн руб. у разных поставщиков. Среди госкомпаний крупнейшим заказчиком стало ОАО РЖД, разыграв в 2024 году два контракта в сумме на более 1,4 млрд руб. напрямую и еще один через дочернюю ФПК на 197 млн руб.

Ранее “Ъ” писал, что на автоматизированные рабочие места для госорганов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях направят более 3,4 млрд руб. к 2027 году. При средней стоимости АРМ около 77 тыс. руб. средств хватит на более чем 40 тыс. автоматизированных рабочих мест (см. “Ъ” от 24 января).

В АРМ могут включать множество различной периферийной техники, и снижение объема закупок в деньгах может быть связано с тем, что госорганы стараются оптимизировать свои расходы за счет сокращения числа категорий дополнительного оборудования в закупках, объясняет директор компании «Промобит» (производитель вычислительной техники под брендом Bitblaze) Максим Копосов. В прошлом году из-за инфляции и колебаний курса валют цены на АРМ выросли на около 20%, добавляет он. Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин добавляет, что цены на АРМ продолжают расти из-за ужесточения кредитно-денежной политики и волатильности курса рубля из-за закупок части компонентов за рубежом.

За последние три года цены на АРМ выросли примерно на 25–30%, а основным фактором, повлиявшим на это, стало ослабление рубля, подтверждают в производителе электроники Fplus: «До сих пор большое количество комплектующих — зарубежные». При этом за последний год спрос и объемы поставок АРМ для госсектора выросли в пределах 10%, говорят в компании.

«В ближайшие годы рост спроса усилится из-за того, что подходит к концу срок службы изделий, поставленных в пандемию. Тогда был сильный всплеск в связи с переходом на удаленку и оборудованием новых рабочих мест»,— считают в Fplus.

Алексей Жабин