Государству начислили серверные

Госучреждения за год сократили закупки серверов и систем хранения данных (СХД), в то время как госкомпании увеличили почти до 28 млрд руб. Лидирующими брендами в тендерах при этом остаются иностранные Dell, HPE, Huawei, IBM и другие, а не российские вендоры. Эксперты отмечают, что это связано с иностранным программным обеспечением (ПО), а на создание аналога потребуется около трех лет и инвестиции в 3–4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным тендерной площадки «Контур.Закупки», в 2024 году по 44-ФЗ (госструктуры) было опубликовано на 5% меньше тендеров на серверы и системы хранения данных, чем в 2023 году: всего 4,7 тыс. В деньгах показатель, наоборот, увеличился на 10%, до 35,7 млрд руб. При этом по 223-ФЗ (компании с госучастием) количество тендеров увеличилось на 9%, до 4,6 тыс. размещений, и в деньгах — на те же 9%, до 27,9 млрд руб., подсчитали в компании.

По данным другого агрегатора торгов, среди наиболее популярных брендов оборудования на госзакупках серверов в 2024 году оказались Dell, HPE, Huawei и Lenovo. В категории СХД — Huawei, IBM, Dell, HPE и Fujitsu. Также там отмечают, что среди российских вендоров больше всего продавалось оборудование компаний-производителей Yadro, Fplus, Nerpa и «Аквариус».

После начала военных действий на Украине Dell, HPE, IBM и другие лидеры российского рынка вычислительной техники покинули РФ. Тогда госзакупки серверов и СХД сократились практически вдвое (см. “Ъ” от 18 июля 2022). В то же время власти начали уделять больше внимания расширению отечественного производства и увеличению спроса на российскую продукцию. Так, в середине 2023 года Минпромторг обсуждал с отраслью механизм, по которому возможно учитывать на госзакупках не только стоимость электроники, но и количество баллов локализации (см. “Ъ” от 5 мая 2023 года).

Вероятнее всего, в прошлом году компании с госучастием перешли к закупкам продвинутых «тяжелых» систем, поскольку закрыли потребности в более простых решениях, считает руководитель отдела развития продукции Nerpa Алексей Мосин. Также госорганизаций, закупающих серверы и СХД по 223-ФЗ, значительно больше, и они еще не удовлетворили потребности во всех типах оборудования. Поэтому в прошлом году росли оба показателя. При этом, по словам Алексея Мосина, полноценных аналогов высокопроизводительным системам глобальных вендоров в России пока нет.

Проекты по развитию IT-систем длятся минимум два-три года, поэтому фактические заказы на оборудование могут выдавать статистику спроса на иностранную продукцию в прошлом, говорит директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных (РосСХД) Олег Изумрудов. По его данным, закупки госкомпаний и учреждений в 2023–2024 годах «уже преимущественно состоят из российских серверов и СХД». С этим соглашается коммерческий директор производителя электроники Fplus Сергей Трюхан: «В 2023 году мы еще видели, что отечественное оборудование приобреталось для выполнения KPI, но итоги 2024 года свидетельствуют о росте доверия к российскому продукту».

Максут Шадаев, глава Минцифры, в январе 2023 года (цитата по «Интерфаксу»): «Если в 2019 году у нас доля российских серверов и систем хранения данных была меньше 10%, то сейчас уже половина».

Иностранные СХД и серверы имеют ряд характеристик, которые опережают российские изделия, говорит директор компании «Промобит» (производитель вычислительной техники под брендом Bitblaze) Максим Копосов. Основная проблема отечественных СХД заключается в ПО и недостатке узкоспециализированных аппаратных решений. «Иностранные компании вкладывают в развитие ПО, которое ускоряет работу СХД и увеличивает их отказоустойчивость. В России такое ПО на крайне низком уровне»,— отмечает он, добавляя, что на создание аналогичного ПО потребуется около трех лет при системных инвестициях около 3–4 млрд руб.

Эксперт также подчеркивает, что у госкомпаний и госструктур по-прежнему есть недоверие к отечественному оборудованию: «российским серверам и СХД отдаются места под относительно незначительную информацию, тогда как под критическую компании ставят иностранную технику», хотя «за последний год доверие к отечественным решениям повысилось». По его оценке, в ближайшие несколько лет ситуация с «перевесом» в сторону иностранного оборудования в РФ должна изменяться за счет расширения мощностей отечественных вендоров.

Тимофей Корнев