В новые регионы и мышь проскочит

На автоматизированные рабочие места (АРМ, то есть компьютеры, мониторы и периферийные устройста) для госорганов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях направят более 3,4 млрд руб. к 2027 году. При средней стоимости АРМ около 77 тыс. руб. средств хватит на более чем 40 тыс. автоматизированных рабочих мест. Участники рынка заявляют, что сейчас нет проблем с доступностью необходимых компонентов, однако отдельных элементов может не хватать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минцифры выделит более 3,4 млрд руб. из федбюджета к 2027 году на автоматизированные рабочие места и мониторы в органах государственной и муниципальной власти, а также подведомственных учреждениях «на новых территориях», следует из паспорта ведомственной программы цифровой трансформации на 2025 и 2026–2027 годы, с которым ознакомился “Ъ”. Из них 2,1 млрд руб. министерство выделит в этом году, остальное в 2026-м. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Автоматизированные рабочие места включают как минимум моноблок и монитор, в ряде случаев и программное обеспечение, печатную технику и периферию (клавиатура, мышь).

«В целом такой суммы может быть достаточно для обеспечения четырех регионов»,— считает директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. По оценке директора департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон» Сергея Гендриха, стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) варьируется в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб. «Если иметь в виду компьютер и монитор как одно рабочее место, то АРМ можно оценить от 30 тыс. до 110 тыс. руб.»,— говорит эксперт рынка НТИ TechNet Андрей Скатин.

При средней цене около 77 тыс. руб. министерство сможет обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мест. Последние данные Росстата по числу госслужащих в РФ датируются 2022 годом, всего в РФ 2,2 млн сотрудников. Их количество в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается.

К автоматизированным рабочим станциям, которые будут поставлять в новые регионы, могут быть и повышенные требования в части информационной безопасности, считает директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев: «По причине больших рисков утечки на этих территориях». С ним согласен вице-президент Kraftway Ренат Юсупов, который говорит, что кроме них к АРМ будут требования по «российскости» продукции (его отечественному происхождению).

Ранее участники рынка просили ужесточить требования по определению отечественности автоматизированных рабочих мест, в состав которых сейчас попадает не только российская, но и зарубежная электроника, например, принтеры, клавиатуры и печатная техника, из-за чего спроса на подобную российскую технику почти нет (см. “Ъ” от 15 июня 2023 года).

Сейчас же АРМ от 50% до 100% состоят из изделий, которые находятся в реестре Минпромторга России, говорит Сергей Гендрих. По оценке Петра Горбея, средний процент локализации рабочих станций и мониторов на рынке сейчас составляет около 50%. «Этот показатель зависит от типа АРМ, сложности используемых компонентов и производителя. Более высокий уровень локализации наблюдается в программном обеспечении и корпусных элементах, тогда как с комплектующими — процессорами, памятью и экранами — ситуация сложнее»,— добавляет гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов.

Тем не менее ситуация с наличием необходимых компонентов за последний год стабилизировалась, «кардинальных проблем нет, за исключением преодолимых сложностей с оплатами и логистикой», говорит Ренат Юсупов. «Российских компонентов на рынке достаточно, за последний год направление микроэлектроники показало высокую динамику в своем развитии»,— считает первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов. «Может возникать нехватка отдельных элементов АРМ, к которым заказчики предъявляют специфический запрос — например, наличие российского источника бесперебойного питания в составе рабочего места или гарнитуры»,— добавляет Сергей Гендрих.

Формально АРМ и мониторы будут соответствовать требованиям по локализации, говорит господин Комлев и добавляет: «Реально же на всех компьютерах могут стоять иностранные процессоры, память и часть компонентной базы: производства современных процессоров у нас пока нет».

Алексей Жабин