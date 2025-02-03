Госсекретарь США Рубио заявил о переходе USAID под его руководство

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Ранее миллиардер Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности госуправления, объявил о закрытии USAID.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

«Наша цель заключалась в том, чтобы направить внешнюю помощь в соответствие с национальными интересами. Но, если вы посетите разные миссии и посольства по всему миру, обнаружите, что во многих случаях USAID участвует в программах, которые противоречат нашей национальной стратегии в отношении той или иной страны или региона. Это не может продолжаться»,— сказал Марко Рубио (цитата по CNN).

Как пояснил госсекретарь, он исполняет обязанности главы USAID, но «делегировал полномочия» другому человеку. CNN пишет, что штаб-квартира агентства в Вашингтоне была закрыта, а его сотрудники получили уведомления с просьбой оставаться дома.

Ранее Илон Маск написал в соцсети X, что обсудил работу USAID с президентом Дональдом Трампом. По его словам, тот согласился с тем, что агентство необходимо закрыть. Накануне господин Маск заявил о ликвидации USAID и сравнил его с «комком червей».

USAID — независимое агентство при правительстве США, которое занимается оказанием помощи другим странам. В конце января Марко Рубио распорядился приостановить финансирование большинства программ помощи на 90 дней для их пересмотра. Заморожены были в том числе проекты помощи Украины и Тайваня, а также многочисленные гуманитарные программы.

О приостановке программ USAID — в материале «Ъ» «Дональд Трамп рискнул здоровьем».