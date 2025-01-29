Дональд Трамп рискнул здоровьем

США приостановили финансирование гуманитарных программ по всему миру на 90 дней. За это время администрация президента должна определиться, какие из поддерживаемых проектов внутри и за пределами страны соответствуют идеям Дональда Трампа. В результате под ударом оказались программы, связанные в том числе со здравоохранением и продовольствием, от которых в буквальном смысле зависят жизни миллионов. В итоге администрация США, столкнувшись с судебными исками, которые уже начинает проигрывать, была вынуждена заявить об исключениях из собственных же только что введенных правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Первый президентский срок Дональда Трампа — в 2017–2021 годах — в экспертной среде зачастую оценивался как хаотичный и изобиловавший непродуманными решениями, которые то и дело заканчивались кризисами и скандалами. В конце 2024 — начале 2025 года, перед вторым пришествием Дональда Трампа, могло показаться, что на этот раз он подготовился и четко знает не только чего хочет, но и как именно будет реализовывать задуманное.

Тем не менее первые шаги новой администрации продемонстрировали, что с продуманностью принимаемых решений лучше, похоже, не стало.

Наиболее яркой иллюстрацией этого тезиса оказалось решение Дональда Трампа запретить Агентству США по международному развитию (USAID), через которое финансируются многочисленные гуманитарные проекты, оказывать помощь более 100 странам мира в течение 90 дней. За этот период администрация президента США должна проанализировать все существующие программы и возобновить финансирование только тех, которые соответствуют внешнеполитическому видению господина Трампа и его курсу «Америка прежде всего».

Особо преданные сторонники Трампа не скрывали своего воодушевления. «Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио только что остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам, кроме Израиля и Египта. Госдепартамент в шоке. А американский народ — нет, мы празднуем»,— восхитилась принятым решением конгрессвумен от Джорджии республиканка Марджори Тейлор Грин.

А тем временем Дональд Трамп, не ограничившись зарубежными делами, распорядился заморозить все федеральные гранты и другие виды государственной помощи внутри США, чтобы проанализировать, какие из проектов и программ, на которые идут государственные средства, противоречат курсу 47-го президента.

Понять мотивировку подобного шага было несложно. Дональд Трамп вступил в должность совсем недавно, а все эти гранты и прочее гуманитарное финансирование были выделены и согласованы еще при администрации демократа Джо Байдена.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране»,— заявила на своем первом брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что ревизия финансирования позволит убедиться, что эти траты «отвечают интересам американского народа».

Впрочем, в решении администрации было как минимум два проблемных момента.

Во-первых, такой шаг вызывал сомнения в его законности. Как-никак деньги выделялись в соответствии с подписанными соглашениями, а значит, приостановка финансирования вполне могла стать поводом для судебных исков, во что она в итоге и вылилась. Так, 28 января федеральный судья в столичном Вашингтоне Лорен Алихан постановила временно заблокировать распоряжение администрации о заморозке всех федеральных грантов и других видов госпомощи — буквально за считаное время до его официального вступления в силу.

Госпожа Алихан аргументировала свое решение тем, что шаг Белого дома создает «риск непоправимого ущерба», поскольку правительство США даже «не знает всего объема программ, которые будут заморожены». В данном случае вердикт суда касался второго трека введенных администрацией запретов — то есть финансирования внутри страны. В частности, речь шла о деньгах, предназначенных для университетов, кредитов для малого бизнеса, проектов по защите окружающей среды и так далее.

Впрочем, пока блокировка распоряжения Белого дома действует лишь до 3 февраля — дня, на который назначено следующее судебное заседание по данному вопросу. До этого момента администрация господина Трампа не имеет права приостанавливать выплаты в рамках программ государственной помощи, ранее одобренной Конгрессом.

Во-вторых, в решении приостановить именно зарубежную гуманитарную помощь быстро всплыл на поверхность морально-этический аспект. Дело в том, что США — крупнейший донор подобного финансирования в мире. По данным ООН, на Штаты в 2024 году приходилось более 42% денег, выделенных на различные гуманитарные проекты в более чем 100 странах. Для сравнения: доля Германии, Евросоюза и Великобритании вместе взятых, занимающих второе, третье и четвертое места в данном рейтинге, составляла всего 21% от общего объема такого донорства.

При этом в администрации перед заморозкой помощи не сочли нужным провести даже какой-то предварительный анализ финансируемых инициатив и пустили под нож буквально все, за исключением программ, связанных с Египтом и Израилем. Таким образом, без помощи и работы остались миллионы людей, жизнь многих из них критически зависела от этих денег. Значительная часть американских средств шла на медицинские цели (например, на поддержку 21 млн ВИЧ-инфицированных, вакцинацию детей и взрослых, операции и так далее), поставки продовольствия (например, на борьбу с голодом в Афганистане или Судане), образовательные и иные программы.

Естественно, ситуация, когда США одним указом поставили целые страны и регионы мира на грань гуманитарного кризиса, вызвала резкую критику в адрес администрации Дональда Трампа.

Тем более что, перекрыв гуманитарную помощь планете, Вашингтон сохранил военное финансирование Израиля и Египта, а также, вероятно, частично сохранил поставки вооружений Украине (хотя, судя по всему, какие-то программы военной поддержки Киева и заморозил).

В итоге 28 января Госдепартаменту пришлось пойти на уступки: госсекретарь Марко Рубио распорядился временно продолжить финансирование гуманитарных программ, «спасающих жизни». Для выделения денег на поставки продуктов питания и лекарств, оказание медицинских услуг, обеспечение жильем и поддержку прожиточного минимума было сделано исключение. По словам Марко Рубио, такие программы гуманитарной помощи могут продолжить работу. В той же служебной записке господин Рубио подчеркнул, что исключение не распространяется на финансирование абортов, конференций по планированию семьи, гендерных программ или «идеологической программы DEI» (многообразие, равенство и инклюзивность), трансгендерных операций или на «другую помощь, не связанную со спасением жизни».

Так или иначе, администрация Дональда Трампа вначале приняла непродуманное и радикальное решение и лишь потом поняла, что при реализации курса «Америка прежде всего» можно понести серьезные репутационные потери, если тщательно не выверять шаги.

Алексей Забродин