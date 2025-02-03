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Коммерсантъ FM
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Маск объявил о процессе ликвидации USAID

Бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). Ранее СМИ сообщали об отстранении от работы двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности USAID за отказ представителям DOGE в доступе к защищенным системам агентства.

Фото: Cheryl Ravelo / Reuters, Cheryl Ravelo / File Photo / Reuters

Фото: Cheryl Ravelo / Reuters, Cheryl Ravelo / File Photo / Reuters

«Мы в процессе ликвидации USAID»,— сказал Илон Маск в ходе трансляции в соцсети X. Он подчеркнул, что структура «не подлежит восстановлению», передает Reuters. «Это не червивое яблоко, а просто комок червей»,— добавил бизнесмен.

USAID было создано в 1961 году с целью предоставления гумпомощи другим странам. 20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней — за это время должна пройти ревизия их программ. Газета Politico сообщала, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль Госдепартамента.

Источники Reuters сообщали, что число отправленных в отпуск сотрудников USAID за последнюю неделю приблизилось к 100. Илон Маск утверждал, что агентство финансировало исследования в области биологического оружия, при этом доказательств он не привел. Потраченные USAID $40 млрд в 2023 году он назвал «сумасшедшей тратой денег».

О приостановке программ USAID — в материале «Ъ» «Дональд Трамп рискнул здоровьем».

Лусине Баласян

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