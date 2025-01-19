На пост государственного секретаря США Дональдом Трампом выдвинут «ястреб» Марко Рубио (Marco Rubio). «Марко — авторитетный лидер и мощный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, верным другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам»,— представил политика президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: J. Scott Applewhite / AP

У господ Трампа и Рубио были сложные отношения. Во время республиканских праймериз и кампании 2016 года конгрессмен критиковал бизнесмена за авторитарные методы, называя «самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента», который сделает Америку «снова оранжевой». В ответ получил прозвище «маленький Марко».

В первой администрации Дональда Трампа был ключевым неофициальным советником по внешней политике, лоббировал сохранение торгового эмбарго в отношении Кубы и поддерживал Хуана Гуайдо в роли «временного президента» Венесуэлы. Со своим госсекретарем того времени Майком Помпео глава государства в итоге разошелся в оценке ряда ключевых вопросов.

Марко Рубио родился в 1971 году в Майами в семье кубинских эмигрантов. Окончив Университет Флориды по специальности «политология», а затем юридическую школу Университета Майами с отличием, начал политическую карьеру на местном уровне. Занимал пост члена городского правления Западного Майами, с 2000 по 2008 год представлял округ в Палате представителей Флориды, с 2006 года стал спикером. Параллельно вел юридическую практику. Следом преподавал в вузе. Только в 40 лет выплатил свои студенческие кредиты.

В 2010 году выиграл выборы в Сенат, дважды переизбирался от штата. Возглавлял комитет по малому бизнесу, входит в состав комитетов по разведке (вице-председатель) и международным отношениям. По версии Центра эффективного законотворчества, входит в тройку наиболее результативных сенаторов.

Господин Рубио известен своей жесткой риторикой в отношении Китая, Ирана, КНДР и России. Он автор ряда антикитайских инициатив, в частности закона о предотвращении принудительного труда уйгуров, который стал поворотным моментом в отношениях США с Китаем. Призывал применить «акт Магнитского» против китайских чиновников. В 2020 году дважды попал под санкции Пекина, в том числе за критику действий в Гонконге. Кроме того, обвинял КНР в нарушении прав человека, экономическом шпионаже и угрозе Соединенным Штатам. Запрет TikTok считал вопросом национальной безопасности.

В 2012-м называл Россию «тоталитарной страной». Комментируя военную операцию в Сирии, говорил о российском президенте Владимире Путине как о гангстере, который «понимает только язык силы». Обвинял Россию во вмешательстве в выборы США. Предлагал переименовать улицу напротив российского посольства в Вашингтоне в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.

С мая 2022-го Марко Рубио находится в санкционных списках Москвы с запретом на въезд в РФ. В январе 2022 года призывал в случае вторжения на Украину ввести персональные санкции против первых лиц и олигархов, затем — против страховщиков танкеров с российской нефтью и СПГ. В 2017 году участвовал в подготовке законодательного вето на возможное смягчение режима санкций против России со стороны Дональда Трампа. Соавтор санкционного законопроекта DETER Act 2014 года, требовал отключить страну от SWIFT.

Марко Рубио говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик и должен быть завершен. Оказался среди 15 республиканцев, голосовавших против выделения Украине очередного транша военной помощи весной прошлого года. Призывал Киев к переговорам об окончании войны с сохранением суверенитета, но без возвращения всех территорий.

«Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы»,— предупреждал господин Рубио. Поддерживал военные интервенции США в Ирак (2003) и Ливию (2011), а также дальнейшее расширение НАТО. Активный сторонник Израиля в борьбе с «Хамасом». За то, чтобы использовать вооруженные силы США против наркокартелей в Мексике.

Пользуется уважением в американском истеблишменте, особенно у внешнеполитического крыла консерваторов. Женат, четверо детей. Фигурировал в списке потенциальных вице-президентов. При утверждении на должность госсекретаря станет самым высокопоставленным выходцем из Латинской Америки в американском правительстве.

Пресс-секретарем Госдепартамента будет журналистка Fox News Тэмми Брюс, почти 20 лет сотрудничавшая с каналом.