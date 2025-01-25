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Коммерсантъ FM
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Politico: США на три месяца приостановили помощь Украине и другим странам

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование большинства программ помощи другим странам на 90 дней, пишет Politico со ссылкой на документ. Решение предусматривает в том числе временное прекращение поддержки Украины, Тайваня и Иордании.

Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

По словам источников издания, распоряжение Марко Рубио означает, что финансовая помощь не будет распределяться в том числе по программам, которые уже одобрило правительство США. При этом в документе говорится, что поддержка Израиля и Египта продолжится. В качестве исключения также указаны случаи чрезвычайной продовольственной помощи.

В распоряжении также сказано, что «решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься после дополнительного рассмотрения». Ожидается, что Госдеп США в течение 85 дней подготовит отчет, в котором представит рекомендации о том, какие программы иностранной помощи необходимо продолжить, а какие прекратить.

Reuters со ссылкой на источники также пишет, что распоряжение требует прекратить всю деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). Оно отвечает за все проекты помощи Украине, а также поддержку других стран в решении гуманитарных проблем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по внешней политике».

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