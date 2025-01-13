Мазут грозит утечкой

Один из потерпевших крушение танкеров с нефтепродуктами снова дал течь. Теперь из Керченского пролива мазут стало выносить в Азовское море, пятно растянулось в воде на 300 м. Пока оно, по словам главы МЧС Александра Куренкова, находится вплотную к борту танкера, проводить сварочные работы для разбора судна невозможно. Топливо необходимо предварительно откачать. При этом задача спасателей не допустить, чтобы мазут распространялся штормами по Черному морю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Что будут делать аварийные службы? И сколько времени это может занять? На эти вопросы “Ъ FM” ответил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный: «Они должны были собрать то, что вытекло — от 30 т до 150 т. Там прорыли высокий берег, хотят сделать дорогу и засыпать грунтом это судно, потому что не совсем понятно, откуда натекло. Нет точных данных и о состоянии танкера, то есть при подъеме может стать еще хуже.

Сначала морская служба собиралась откачивать, готовили технику, но мазут надо нагревать, так как он густой. Почему нельзя было раньше это сделать? Технику для откачки они привезли, но была вероятность, что он не потечет. Теперь придется решать другие проблемы. Мазут слишком плотный. Он похож на битум. Надо провести нормальное обследование, чтобы определенная техника отбуксировала все к берегу, где потом уже легче это локализовать».

Как узнал “Ъ”, банковские операции для судовладельца танкера «Волгонефть-212» заблокированы, на налоговых счетах накопилось 55 млн руб. долга. Компанию уже обязали выплатить штраф за нарушение Трудового кодекса. По результатам расследования выяснилось, что для экипажа не проводили обучение по охране труда и оказанию первой помощи. На этой неделе «Морспасслужба» направила в суд гражданский иск против собственников судна.

Кроме того, капитаны обоих танкеров с декабря находятся под арестом. Им грозит до семи лет лишения свободы. Виновному в экологической катастрофе придется покрыть огромные суммы ущерба, отмечает адвокат и эксперт по экологическому праву Владимир Постанюк: «Могут найти не одного виновного, а нескольких. В судоходстве задействовано огромное количество юридических лиц, и государство в том числе. Кто-то разрешает выход в море, кто-то запрещает, кто-то готовит это судно, кто-то эксплуатирует. Возможны нарушения каких-то правил судоходства, содержания судна, либо есть какая-то совокупная вина. Это можно определять на основании экспертного заключения. И со всех будут взыскиваться деньги для того, чтобы устранить ущерб.

Нужно понимать, что это не миллионы, а миллиарды рублей. То, что сейчас происходит — блокировка, арест — это так называемые обеспечительные меры по возможным искам. С физического лица взыскать громадную сумму достаточно сложно, то есть речь идет об ответственности юрлица. Могут быть и иски с точки зрения уголовного судопроизводства, возможно, капитаны допустили какое-то нарушение, но сейчас рано об этом говорить».

Тем временем пятно мазута добралось до кубанского орнитологического заказника. Как отмечают экологи, сейчас там находится около 10 тыс. особей. В Краснодарском крае от разлива мазута, по последним данным оперштаба, пострадало почти 6 тыс. птиц. Для них, как сообщали волонтеры, не хватает спасательных центров. В Крыму же иные проблемы, делится координатор волонтерского штаба Российского экологического общества Алексей Горшков: «Повторные выбросы в Керчи и на ЮБК. На западе с уборкой мазута справляются службы специального назначения, МЧС, "Крым-спас", а работа волонтеров сфокусирована на помощи организации штабов по отмывке птиц.

Основная проблема волонтеров на местах — отсутствие опыта работы с птицами. Тем, кто приезжает в первый раз или на короткий срок, нужно время, два-три дня, чтобы включиться в процесс, понять, как с ними обращаться.

И проблема штабов — это комплектация специалистами. Орнитологов не так много, это всего 20-30 человек на всю страну, и они сейчас в основном сконцентрированы в Анапе. Первое время к нам приезжали из других городов на выходные, на праздники, сейчас все уже разъезжаются по домам, и остро стоит потребность в людях, в поддержке, в помощи для формирования бригад, смен.

Администрация предоставляет нам хостелы, мы можем размещать волонтеров и обеспечивать их горячим питанием. Количество пострадавших животных увеличивается, но пока это все-таки не так, как в Анапе, не тысячи, а сотни. Ежедневно в каждый штаб поступает от 20 до 50 и больше птиц. Многие, кто приезжают, не совсем представляют, с чем им придется столкнуться. Это очень энергоемкое, затратное мероприятие: одна птица может отмываться несколько часов в шесть рук, поэтому люди очень быстро устают».

По данным Минтранса, из-за аварии в Керченском проливе в море попало около 2,5 тыс. т нефтепродуктов. Еще 5 тыс. т, по словам губернатора Кубани, остается на дне Черного моря. Как сообщало МЧС, топливо загрязнило до 50 км береговой линии Краснодарского края, в последние несколько дней пятна мазута дошли до запада Крыма. С момента ЧП, в черноморской акватории уже погибло до 60 дельфинов и около 150 птиц.

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Анжела Гаплевская