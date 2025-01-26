Откачательное решение

Новые локальные выбросы мазута обнаружены на побережье Черного моря. Они затронули Краснодарский край, Крым и Севастополь, сообщает МЧС. Тем временем из танкера «Волгонефть-239» откачали нефтепродукты, теперь судно будут готовить к утилизации. Предварительные расчеты должны закончить до 30 января, а к концу марта полностью завершить работы на объекте, заявил вице-премьер Виталий Савельев. Для устранения последствий аварии вокруг танкера сделали насыпь, чтобы мазут не расползался дальше по акватории, и проложили дорогу для спецтехники. Для отгрузки нефти потребовалось шесть дней, 20 железнодорожных цистерн и почти 100 битумовозов. Всего из танкера откачали почти 1,5 тыс. тонн мазута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Онучин / ТАСС Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Для дальнейшей зачистки может потребоваться больше времени, чем планировали, считает независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов: «С судна снимаются все узлы, все оборудование, оно ставится на новые корабли. Это все делается на месте. Есть специализированные суда во всех ближайших портах: и "Кавказ", и Тамань, и Новороссийск. То есть это не должно быть проблемой. Могут привезти сварщиков, резчиков, которые смогут разрезать судно, и, естественно, нужно достаточно много кораблей технической поддержки, которые смогут все эти материалы развезти для утилизации. Но зачастую немалая часть судна может остаться на так называемом кладбище кораблей. Есть металл, который может быть не востребован.

Стоит учитывать, что в этом месте достаточно активное судоходство, но в портах не будет задержки. Просто здесь будет крутиться огромное количество малых судов, и это может помешать торговым кораблям передвигаться с той скоростью, с которой они обычно ходят в этом фарватере. Это может наложить свой отпечаток на сроки проведения работ.

Мазут должны убрать, я думаю, максимум до июля. При этом нужно понимать, что март — достаточно сложное время в плане погоды. Начинается весна, очень неспокойное море».

Правительство сообщило, что выделило 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда на ликвидацию последствий ЧП в Черном море. После декабрьской аварии «Волгонефть-239» встал на мель у порта Тамань в Керченском проливе. 12 января он снова дал течь: нефтепродукты проникли в акваторию Азовского моря и дошли до берегов. Эксперты предупреждают, что в любой момент то же может произойти и с затонувшим танкером, который остается на дне Черного моря. Пока решение, что с ним делать, не принято, подчеркивает координатор Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк: «Госорганы считают, что танкер надо поднимать целиком, буксировать его в порт, там откачивать мазут. Пока мазут холодный — на глубине температура от 4 до 10 градусов, — он не течет. Соответственно, есть шанс их поднять без дополнительного разлива. Но если начинать его откачивать под водой, то придется нагревать, он размягчится и может утечь.

Есть риск и того, что судно просто развалится при поднятии. Танкерам больше полувека.

Что делают водолазы? Они взяли приборы для измерения толщины стальной стенки, поскольку данные проекты давно не соответствуют действительности, и в каких-то местах стенки проржавели. Без тщательной проверки поднимать не станут, ответственность намного выше. Месяцы эта история займет. Желательно ее закончить до октября. Летом вода в море будет прогреваться, а мазут при нагревании расширяется, значит, может найти себе выход. Сами же работы могут потребовать сотен миллионов рублей».

Обломки танкера с нефтью лежат на глубине до 23 м, на дне остается около 5 тыс. тонн мазута. Разлив нефти затронул около 50 км береговой линии Краснодарского края и достиг западного побережья Крыма. На 25 января, как сообщает МЧС, спасатели и волонтеры собрали более 173 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

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Анжела Гаплевская