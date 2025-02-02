Маск обвинил USAID в финансировании исследований в области биооружия

Глава департамента эффективности правительства США и бизнесмен Илон Маск утверждает, что агентство США по международному развитию (USAID) финансировало исследования в области биологического оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Илон Маск

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?»,— написал господин Маск в принадлежащей ему соцсети X. Никаких доказательств он не привел.

USAID было создано в 1961 году с целью предоставления гумпомощи другим странам. 20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней — за это время должна пройти ревизия их программ. Накануне издание Politico сообщило, что USAID могут лишить независимости и переподчинить Госдепартаменту.