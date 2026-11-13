Трамп усомнился в необходимости отставки главы Nvidia из-за скандала с изменой
Дональд Трамп уклонился от ответа об уходе Дженсена Хуанга из Nvidia
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, был ли уход Дженсена Хуанга с поста гендиректора Nvidia из-за скандала с изменой правильным решением. Он сказал, что не знает наверняка, действительно ли его любовница — предпринимательница из КНР Элис Хуанг — может быть связана с китайской разведкой.
«Ну, самое главное — была ли эта женщина шпионкой? И я не знаю, установлено ли это уже. Но если женщина была шпионкой — да. Если женщина не была шпионкой — возможно, все было бы иначе»,— сказал господин Трамп (цитата по CNN).
Господин Трамп выразил уверенность, что в конце концов Дженсен Хуанг справится со сложившейся ситуацией. «Я всегда считал его хорошим человеком. Я разговаривал с ним вчера, ему сейчас адски тяжело, и острее всего он переживает за свою жену и семью»,— добавил он.
Американская разведка все еще пытается понять характер отношений между китайской бизнесвумен и правительством КНР. По информации CNN, собранные на данный момент разведданные не доказывают, что она действовала в качестве шпионки Пекина. ФБР следит за деятельностью госпожи Хуанг уже на протяжении года, сообщает телеканал.
В американском руководстве сохраняются разногласия относительно надежности улик, отмечает CNN. Часть чиновников скептически относятся к тому, что Элис Хуанг могла намеренно вести шпионскую деятельность. Другие собеседники телеканала подчеркивают, что из-за доступа госпожи Хуанг к руководству Nvidia она в любом случае представляла угрозу — в силу законодательства КНР, которое обязывает граждан помогать государству в сборе разведданных.