Трамп усомнился в необходимости отставки главы Nvidia из-за скандала с изменой

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, был ли уход Дженсена Хуанга с поста гендиректора Nvidia из-за скандала с изменой правильным решением. Он сказал, что не знает наверняка, действительно ли его любовница — предпринимательница из КНР Элис Хуанг — может быть связана с китайской разведкой.