NBC: чиновников USAID отправили в отпуск после конфликта с DOGE

Директор по безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Вурхиз и его заместитель Брайан Макгилл были отправлены в административный отпуск. Причиной стали их попытки помешать сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) получить доступ к защищенным системам агентства, сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным канала, команда DOGE пыталась получить доступ к личным файлам сотрудников и системам безопасности USAID. Когда господа Вурхиз и Макгилл отказались предоставить им доступ, сотрудники DOGE пригрозили привлечь правоохранительные органы. В итоге им удалось получить доступ к защищенным системам, но, к каким именно файлам, неизвестно, сказали собеседники NBC.

USAID было создано в 1961 году с целью предоставления гуманитарной помощи другим странам. Президент США Дональд Трамп 20 января заморозил инициативы агентства на 90 дней — за это время должна пройти ревизия их программ. Politico писало, что USAID могут лишить независимости и переподчинить Госдепартаменту. Бизнесмен Илон Маск, которого господин Трамп назначил главой DOGE, обвинял USAID в финансировании исследований в области биооружия. Каких-либо доказательств он не привел.

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