Кушнер заявил о подготовке крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной
Между Россией и Украиной готовится, вероятно, крупнейший обмен пленными за все время военного конфликта. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер. По его словам, домой могут вернуться тысячи человек.
«Мы надеемся, что обе стороны проявят добрую волю и серьезность намерений, необходимые для завершения этого важного шага»,— написал господин Кушнер в соцсети X.
Спецпосланник сообщил об этом по итогам нескольких дней переговоров между странами. Они проходили в Абу-Даби, Москве, а также в Дублине. Джаред Кушнер и его коллега Стив Уиткофф, также представляющий США на этих переговорах, вчера и сегодня встречались с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Американские переговорщики высоко оценили достигнутый прогресс в урегулировании конфликта.
«Существенные разногласия сохраняются, но нас воодушевляет достигнутый прогресс. Мы проделаем любую необходимую сложную дипломатическую работу, чтобы добиться прорыва, который прекратит боевые действия и заложит основу для прочного мира, суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также более стабильной Европы»,— написал господин Кушнер.