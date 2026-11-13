Кушнер заявил о подготовке крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной

«Существенные разногласия сохраняются, но нас воодушевляет достигнутый прогресс. Мы проделаем любую необходимую сложную дипломатическую работу, чтобы добиться прорыва, который прекратит боевые действия и заложит основу для прочного мира, суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также более стабильной Европы»,— написал господин Кушнер.