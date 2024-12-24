ГОСТы из будущего

Росстандарт утвердил ГОСТ для сертификации ввозимых из-за рубежа и производимых на территории РФ электровелосипедов. С 1 марта 2025 года производители, желающие сертифицировать свои устройства, должны ограничить их максимальную скорость 25 км/ч и предусмотреть функцию автоматического снижения скорости. В Росстандарте считают, что документ позволит отделить подобные устройства от мопедов. С 2023 года в России уже действует ГОСТ на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электровелосипедное движение пытаются ограничить по ГОСТу

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Электровелосипедное движение пытаются ограничить по ГОСТу

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Новый ГОСТ Р 71894-2024 для электровелосипедов вступит в силу 1 марта 2025 года, сообщили в Росстандарте. Текст документа не опубликован, но в ведомстве уточнили, что для сертификации устройства должны самостоятельно ограничивать максимальную скорость в 25 км/ч и быть оборудованы автоматическими устройствами для удаленного ее снижения (с использованием систем спутникового позиционирования). Также непременным условием являются предусмотренные конструкцией два независимых тормоза. В Росстандарте сообщили, что технические требования для электровелосипедов устанавливаются на уровне ГОСТа впервые.

Отметим, с февраля 2023 года в России действует похожий ГОСТ Р 70514 для электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). В этом документе также говорится об ограничениях в 25 км/ч скорости СИМ и необходимости автоматического замедления девайсов. Если электросамокат способен разгоняться выше 25 км/ч, он сертифицируется как мопед или мотоцикл, подчеркивалось в ГОСТе 2023 года. Как рассказывали “Ъ” опрошенные операторы кикшеринговых сервисов, они в момент утверждения этого документа модернизировали соответствующим образом имеющийся у них парк самокатов.

В Росстандарте не ответили на запрос “Ъ”, зачем нужен новый стандарт, пояснив лишь, что новый ГОСТ позволит отделить электровелосипеды от мопедов.

По примерным оценкам Ассоциации операторов микромобильности, в России насчитывается до 900 тыс. СИМ (в том числе около 300 тыс. штук у кикшеринговых компаний). В Минтрансе давали оценку, что в 2020–2022 годах в розницу было продано 540 тыс. СИМ; более свежих данных не публиковалось.

Глава Росстандарта Антон Шалаев ранее заявлял, что стандарт для СИМ послужит «эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта» (см. “Ъ” от 13 декабря 2022 года). Отметим, что в 2023 году определение СИМ добавили в правила дорожного движения как средства «индивидуального передвижения человека» с одним и более двигателями, запретив, например, их движение по автомагистралям и ограничив максимальную скорость упомянутыми 25 км/ч. По данным МВД, за девять месяцев 2024 года в РФ произошло 3,89 тыс. ДТП с участием СИМ — на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Идеологически хорошо, что электровелосипеды пытаются вывести из-под СИМ и сделать для них отдельную категорию. Электровелосипедами в основном пользуются курьеры, для них важна скорость доставки, так как зарплата пропорциональна числу выполненных заказов»,— рассуждает глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее мнению, логичнее было бы «приравнять их к мопедам и разрешить движение только по проезжей части дорог» (для управления мопедом в отличие от СИМ также нужны водительские права категории «М»).

Примечательно, что ГОСТы являются добровольными к применению нормативами, если иное не закреплено в законе или другом нормативном акте (например, ряд стандартов в области безопасности движения включены в перечень обязательных отдельным распоряжением правительства РФ). Оба утвержденных ГОСТа — для СИМ и электровелосипедов — добровольные.

Ассоциации операторов микромобильности неизвестно о случаях сертификации производителями электросамокатов по российскому ГОСТу для СИМ. «90% рынка кикшеринга составляют китайские самокаты, и нет иллюзий, что китайцы начнут их сертифицировать по добровольному стандарту»,—говорит госпожа Эрдман. «Новый стандарт никто не обязан исполнять. А курьеры будут говорить, что передвигаются на СИМ, а не на электровелосипедах»,— полагает и профессор кафедры «Автомобили» Московского автодорожного института Виталий Гаевский.

Александр Воронов