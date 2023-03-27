Что нужно знать о поездках на электросамокатах в 2023 году

В Москве открылся сезон проката электросамокатов. По новым правилам дорожного движения средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортными средствами. Какие ограничения для них действуют — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Что такое средства индивидуальной мобильности

Средство индивидуальной мобильности — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования одного или более двигателя. В этот список входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные устройства. Ограничения по максимальной мощности в правилах не прописаны.

Какие ограничения существуют

— максимальная допустимая скорость составляет 25 км/ч;

— запрещено движение по автомагистралям, в том числе по обочине;

— пешеход всегда имеет приоритет перед СИМ при совместном движении;

— при езде по проезжей части СИМ должны следовать по ходу движения транспортных средств;

— запрещена буксировка СИМа или СИМом;

— движение СИМ по проезжей части осуществляется в один ряд;

— СИМ не имеет права обгонять или объезжать другое транспортное средство слева, в том числе припаркованные автомобили;

— при выезде из жилой зоны СИМ обязаны уступать движение всем участникам движения;

— при пересечении дороги вне перекрестков СИМ обязаны уступать дорогу всем участникам движения;

— в велосипедной зоне СИМ имеют преимущество перед всем механическим транспортом и могут двигаться по ширине всей проезжей части;

— Если движение СИМ по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, находящиеся в пешеходных зонах) подвергает пешеходов опасности или создает помехи для их движения —водитель должен спешиться или замедлиться до скорости движения пешеходов.

Правила управления СИМ зависят от возраста

В возрасте до семи лет ездить на СИМ можно по:

— тротуарам;

— пешеходным дорожкам;

— велопешеходным дорожкам (по пешеходной части);

— пешеходным зонам.

Кроме того, дети до семи лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых.

В возрасте с 7 до 14 лет ездить можно по:

— тротуарам;

— пешеходным дорожкам;

— велопешеходным дорожкам (по велосипедной части);

— велосипедным дорожкам;

— пешеходным зонам.

Правила управления СИМ для водителей старше 14 лет:

По пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам можно ездить на СИМ, если его масса не превышает 35 кг и соблюдено одно из следующих условий:

— отсутствуют велосипедные и велопешеходные дорожки, полосы для велосипедистов или возможность двигаться по ним;

— водитель СИМ сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет на велосипеде или СИМ.

По обочине разрешается ездить, если нет велосипедных или велопешеходных дорожек, полосы для велосипедистов, тротуара или возможности передвигаться по ним.

По правому краю проезжей части разрешается двигаться при выполнении следующих условий:

— отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина или возможность ехать по ним;

— разрешенная скорость на дороге не превышает 60 км/ч;

— на проезжей части разрешено движение велосипедистов;

— СИМ должно быть оборудовано фарой, световозвращателями, звуковым сигналом и тормозной системой.

Сигналы светофоров для СИМ

Водители СИМ должны руководствоваться разными сигналами светофоров в зависимости от того, где они едут:

— при движении по тротуару или пешеходной дорожке СИМ должны пользоваться сигналами для пешеходов;

— при езде по велосипедной или велопешеходной дорожке и полосе для велосипедистов СИМ должны руководствоваться сигналами для велосипедистов.

Знаки дорожного движения для СИМ

Специально для СИМ были введены новые знаки дорожного движения. Кроме того, было дополнено значение одного старого.

Знак «Движение пешеходов запрещено»

Теперь этот знак запрещает движение пешеходов и водителей, использующих СИМ.

Знак «Движение СИМ запрещено»

Такой знак ограничивает движение только СИМ. В отличие от других подобных указателей он запрещает движение в одну сторону, а не в обе.

Знак «Вид транспортного средства» для СИМ

Существует специальная табличка, обозначающая СИМ. Она показывает, что находящийся над ней знак относится только к СИМ. Аналогичная табличка со словом «кроме» обозначает, что знак выше не касается СИМ.

Что будет, если нарушить правила

К нарушителям правил для СИМ будет применяться статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф — 800 руб. или 1,5 тыс. руб., если нарушение совершено в пьяном виде. Это действующая норма, но она еще может поменяться в рамках нового КоАП, над которым работает Минюст.