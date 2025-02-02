Дональд Трамп пришел с торговой войной

Торговые партнеры Америки готовятся ответить на введение пошлин. Указ президента США Дональда Трампа об ужесточении правил импорта вступит в силу уже на следующей неделе. При этом ставка для товаров из Китая составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальную продукцию. В Оттаве уже сообщили, что введут ответные 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму $155 млрд. В Мехико разрабатывают похожие сценарии, а министерство коммерции Китая заявило, что подаст иск во Всемирную торговую организацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский сравнил последствия действий Трампа с периодом Великой депрессии: «Я не думаю, что ответные меры радикально смягчат политику Трампа, но в целом ситуация, конечно, абсолютно ненормальная. Республиканцу кажется, что он может делать все что угодно, в том числе действовать вообще за рамками установившихся в мире правил международной торговли. Изменить ситуацию в корне в далекой перспективе ему не удастся. Китай в данном случае поступил абсолютно логично. Он подчеркивает, что уважает сложившиеся правила международной торговли. Да, это может затянуться, но вовсе необязательно, потому что в данном случае трудно как-то оправдать введение этих пошлин. Так что, думаю, у Пекина есть все шансы выиграть этот иск.

Во время огромной взаимозависимости экономик вообще всех стран сделать такой односторонний шаг без последствий для своего государства совершенно невозможно. Это, кстати, было осознано еще в период первого самого большого экономического кризиса в мире в XX веке, во время Великой депрессии, когда Соединенные Штаты приняли решение об увеличении импортных пошлин, а потом Европа ответила, и, как снежный ком, кризис начал нарастать.

На сегодняшний день взаимозависимость экономик стала еще выше, поэтому, конечно, последствия будут негативными и для Америки. Это может сказаться и в области автомобилестроения, и в области продуктов питания».

Как пишет The New York Times, почти все автопроизводители в США почувствуют на себе последствия введения новых пошлин. Отмечается, что, например, General Motors, производит до 40% от всех легковых и грузовых автомобилей, поставляемых на североамериканский рынок, в Канаде и Мексике. Еженедельно корпорации перевозят через границы с этими странами машины, двигатели и другие детали на сумму в десятки миллиардов долларов. Ожидается, что введение пошлин приведет к росту цен на эти товары и задержкам в поставках. Тем не менее указ Дональда Трампа вполне может оказаться эффективным рычагом политического давления, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Безусловно, торговая война началась, и она отличается от всех предыдущих торговых войн, поскольку обычно такого рода противостояния ведутся для исправления дисбаланса внешней торговли.

Дональд Трамп отдельно подчеркивает, что привязывает тарифы именно к политическим требованиям: к снижению количества мигрантов и количества наркотика фентанила, который попадает в Соединенные Штаты. Что касается Мексики и Канады, то, безусловно, они больше зависят от торговли с Америкой, чем та — от торговли с ними, поэтому эффект по отношению к ним будет больше. Я думаю, что сейчас власти этих государств будут пытаться реализовать политические меры, которые Дональд Трамп от них требует. Известно, что Канада, например, уже нарастила количество патрулирований границ. Власти Мексики предпринимают похожие действия.

Понятно, что Дональду Трампу, в общем-то, плевать на ВТО и другие международные структуры. Здесь интересно, как поведет себя Китай, то есть он ведет такую примирительную риторику, что в торговых войнах не бывает победителей и это не идет никому на пользу. Я думаю, что Пекин позволит Дональду Трампу насладиться результатами своей политики, поскольку эти дополнительные расходы, которые понесут компании, ввозящие товары в Соединенные Штаты, будут переложены на плечи самих американцев».

Ранее Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что совершенно точно намерен ввести пошлины на товары из Европейского союза. Тем временем Владимир Путин положительно оценивает политический стиль американского президента, об этом он рассказал в эфире государственного телевидения:

«Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. Байден ментально им больше нравился. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро, и все они, вот увидите, это произойдет быстро, встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

Между тем на этой неделе администрация Трампа заявила, что найдет способ урегулировать украинский конфликт за 100 дней.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова