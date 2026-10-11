Умерла чемпионка России по хоккею и тренер Юлия Карпова

Госпожа Карпова была воспитанницей хоккейной школы московского «Спартака». В разные годы выступала за «Спартак», нижегородский СКИФ, екатеринбургское и петербургское «Динамо». Она становилась чемпионкой России, серебряным и бронзовым призером, а также серебряным призером Кубка европейских чемпионов 2003 года.