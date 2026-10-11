Умерла чемпионка России по хоккею и тренер Юлия Карпова
11.10.2026, 09:03
Чемпионка России по хоккею Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни. Спортсменка долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба Женской хоккейной лиги.
Госпожа Карпова была воспитанницей хоккейной школы московского «Спартака». В разные годы выступала за «Спартак», нижегородский СКИФ, екатеринбургское и петербургское «Динамо». Она становилась чемпионкой России, серебряным и бронзовым призером, а также серебряным призером Кубка европейских чемпионов 2003 года.
После окончания игровой карьеры Юлия Карпова работала в тренерском штабе женской команды петербургского «Динамо». Она была внучкой Николая Карпова — двукратного чемпиона и заслуженного тренера СССР, под руководством которого московский «Спартак» дважды становился чемпионом страны.