«Торговая война на стероидах»
Мировые СМИ — о тарифах США против Канады, Мексики и Китая
Введение Дональдом Трампом тарифов в отношении Канады, Китая и Мексики не было сенсацией, но стало ведущей новостью выходных. «Ъ» знакомит читателей с тем, как отреагировали на это событие в первую очередь в тех странах, которых эти меры касаются непосредственно.
Президент США Дональд Трамп на фоне мексиканского флага
Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters
CNN (Атланта, США)
Субботние события, скорее всего, приведут к новой торговой битве, которую начинают по причинам, не имеющим отношения к торговле как таковой. На самом деле Трамп, как представляется, намерен использовать тарифы как орудие для выполнения своих внутриполитических целей — сокращения потоков нелегальных мигрантов и наркотиков в Соединенные Штаты.
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Торговая война на стероидах… Трамп ставит на то, что он сможет заставить торговых партнеров США согласиться исполнить желания Вашингтона, при этом не провоцируя… роста инфляции в то время, когда стоимость жизни остается основной заботой многих американцев. Есть две большие опасности для Трампа. Одна — сброс акций, который отправит в свободное падение рынки ценных бумаг и стоимость пенсионных планов американцев. Вторая заключается в том, что инфляция снова вырастет после постепенного снижения… за последние два с половиной года.
El Economista (Мехико, Мексика)
Единственными, кто выиграет от введения Соединенными Штатами тарифов в отношении Мексики и Канады, будут основные конкуренты Северной Америки. Президент Трамп произвольно решил нарушить торговое соглашение на $2 трлн… Это нанесет вред потребителям в Канаде, Мексике и США и серьезно повредит доверию к США как к надежному торговому партнеру по всему миру.
Global Times (Пекин, Китай)
Односторонние действия США могут вызвать неприязнь или даже контрмеры со стороны других членов ВТО. Ответные меры на американские пошлины могут привести к глобальной торговой войне. В долгосрочной перспективе действия США будут иметь неприятные последствия. Повышение тарифов приведет к росту цен на импортные товары, увеличит нагрузку на американских потребителей и снизит конкурентоспособность американских компаний во всем мире… Кризис с фентанилом в США в основном связан с огромным внутренним спросом на него… Односторонние тарифы против других членов ВТО не затрагивают первопричину, не говоря уже о том, чтобы решить ее раз и навсегда.
Le Figaro (Париж, Франция)
Решение Дональда Трампа о введении таможенных пошлин против Мексики и Канады сильно ударит по автомобильной промышленности. В том числе — по европейским концернам, таким как Stellantis и Volkswagen, которые работают там целую вечность… Ford и General Motors производят автомобили в Канаде и Мексике уже около ста лет. Volkswagen работает в Мексике с 1960-х годов, японцы и корейцы — с 80-х и 90-х годов… А 90% автомобильного экспорта Мексики и Канады приходится на Соединенные Штаты. Влияние на цены автомобилей кажется неизбежным. По данным S&P Global, введение налога в размере 25% при средней стоимости автомобиля из Мексики и Канады в $25 тыс. приведет к среднему росту цен на $6250.