Введение Дональдом Трампом тарифов в отношении Канады, Китая и Мексики не было сенсацией, но стало ведущей новостью выходных. «Ъ» знакомит читателей с тем, как отреагировали на это событие в первую очередь в тех странах, которых эти меры касаются непосредственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп на фоне мексиканского флага

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Президент США Дональд Трамп на фоне мексиканского флага

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Субботние события, скорее всего, приведут к новой торговой битве, которую начинают по причинам, не имеющим отношения к торговле как таковой. На самом деле Трамп, как представляется, намерен использовать тарифы как орудие для выполнения своих внутриполитических целей — сокращения потоков нелегальных мигрантов и наркотиков в Соединенные Штаты.

Торговая война на стероидах… Трамп ставит на то, что он сможет заставить торговых партнеров США согласиться исполнить желания Вашингтона, при этом не провоцируя… роста инфляции в то время, когда стоимость жизни остается основной заботой многих американцев. Есть две большие опасности для Трампа. Одна — сброс акций, который отправит в свободное падение рынки ценных бумаг и стоимость пенсионных планов американцев. Вторая заключается в том, что инфляция снова вырастет после постепенного снижения… за последние два с половиной года.

Единственными, кто выиграет от введения Соединенными Штатами тарифов в отношении Мексики и Канады, будут основные конкуренты Северной Америки. Президент Трамп произвольно решил нарушить торговое соглашение на $2 трлн… Это нанесет вред потребителям в Канаде, Мексике и США и серьезно повредит доверию к США как к надежному торговому партнеру по всему миру.

Односторонние действия США могут вызвать неприязнь или даже контрмеры со стороны других членов ВТО. Ответные меры на американские пошлины могут привести к глобальной торговой войне. В долгосрочной перспективе действия США будут иметь неприятные последствия. Повышение тарифов приведет к росту цен на импортные товары, увеличит нагрузку на американских потребителей и снизит конкурентоспособность американских компаний во всем мире… Кризис с фентанилом в США в основном связан с огромным внутренним спросом на него… Односторонние тарифы против других членов ВТО не затрагивают первопричину, не говоря уже о том, чтобы решить ее раз и навсегда.

Решение Дональда Трампа о введении таможенных пошлин против Мексики и Канады сильно ударит по автомобильной промышленности. В том числе — по европейским концернам, таким как Stellantis и Volkswagen, которые работают там целую вечность… Ford и General Motors производят автомобили в Канаде и Мексике уже около ста лет. Volkswagen работает в Мексике с 1960-х годов, японцы и корейцы — с 80-х и 90-х годов… А 90% автомобильного экспорта Мексики и Канады приходится на Соединенные Штаты. Влияние на цены автомобилей кажется неизбежным. По данным S&P Global, введение налога в размере 25% при средней стоимости автомобиля из Мексики и Канады в $25 тыс. приведет к среднему росту цен на $6250.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов