Минобороны: силы ПВО ночью сбили 479 дронов над территорией России

Дроны были перехвачены и сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.