Минобороны: силы ПВО ночью сбили 479 дронов над территорией России
11.10.2026, 09:13
В ночь на 11 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 479 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были перехвачены и сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.