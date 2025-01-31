Замначальника УВД арестован по делу экс-главы «Фонбета»

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 29 марта) заместителя начальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола. Он проходит фигурантом по делу о даче взятки экс-гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным. Сергея Бивола обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как рассказала подмосковная прокуратура, фигурант в декабре 2024 года получил от двух посредников 15 млн руб., которые должен был передать сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки. В тот же вечер он передал 12,5 млн руб. другому посреднику. Оставшуюся часть суммы замначальника присвоил себе. По данным «Ъ», Сергей Бивол полностью признал вину.

Сергея Анохина задержали 29 января по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он планировал дать взятки на сумму 60 млн руб. сотрудникам ряда правоохранительных органов, чтобы они не передавали в Следственный комитет России отчеты, связанные с хищением средств на его предыдущем месте работы. 30 января суд арестовал Сергея Анохина и еще одного посредника — частного детектива Степана Грицкова. Оба арестованных признали вину. Сегодня стало известно о задержании еще трех посредников при передаче взятки.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Явка с повинной не спасла от ареста».

Никита Черненко