Новые власти Сирии пообещали установить контроль над всей территорией страны

Избранный президентом переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа выступил с первым обращением к народу. Он объявил о работе над формированием переходного правительства, а также пообещал взять под контроль всю территорию страны.

Он заверил, что новое правительство будет представлять интересы всех сирийцев, в том числе женщин и молодежи. Он также сказал, что власти сосредоточатся на «создании сильных государственных институтов, свободных от коррупции и взяточничества».

«В предстоящий период мы сосредоточимся на ряде приоритетных задач, в числе которых завершение (процесса восстановления.— "Ъ") территориальной целостности Сирии, всей Сирии под единой властью на одной земле»,— отметил Ахмед аш-Шараа (цитата по ТАСС).

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище. 22 января новые сирийские власти расторгли соглашение с Россией по порту Тартус.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сирийский транзит берет курдов в тиски».