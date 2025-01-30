Сирийский транзит берет курдов в тиски

Сирия официально вступила в период политического транзита. Бывший полевой командир Ахмед аш-Шараа, который де-факто управлял страной с момента падения режима Башара Асада, был объявлен президентом переходного периода. Отдельно Дамаск проинформировал о роспуске на территории Сирии всех военизированных формирований — теперь им необходимо влиться в единую национальную армию. Эти меры коснутся и курдских отрядов, контролирующих северо-восток страны. Курдам не оставляют права на особый статус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец одной из вооруженных сирийских группировок на улице Дамаска (январь 2025 года)

Фото: Yamam al Shaar / Reuters Боец одной из вооруженных сирийских группировок на улице Дамаска (январь 2025 года)

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

О переходе к новому политическому этапу в жизни страны было объявлено на специальной конференции в Дамаске. В качестве президента переходного периода господин аш-Шараа теперь уполномочен представлять Сирию на международных площадках и наблюдать за созданием постоянных органов власти. Хотя после краха предыдущего правительства 8 декабря 2024 года он и так вел переговоры на высшем уровне и отвечал за управление государством.

Полномочия господина аш-Шараа будут действовать до тех пор, пока в Сирии не разработают новую конституцию. А Основной закон, текст которого был утвержден на референдуме 2012 года, Дамаск объявил недействительным.

Временный лидер уже сообщил, что его целями станут «заполнение вакуума власти, сохранение гражданского мира, построение государственных институтов, работа над созданием базы для экономического развития страны, возвращение Сирии ее статуса на международном и региональном уровнях».

Одновременно Дамаск официально объявил о роспуске всех вооруженных фракций, составлявших костяк противостоявших Башару Асаду сил.

Это произошло после длительных переговоров с полевыми командирами. Но, вероятно, главным адресатом этой инициативы остаются «Демократические силы Сирии» (ДСС) — пользующийся поддержкой США военно-политический альянс, в котором преобладают курды. ДСС добивались для себя особого статуса в составе единых вооруженных сил, в то время как Дамаск настаивал на их полной интеграции. По словам курдских командиров, они не были приглашены на столичную конференцию, ознаменовавшую переход на новый политический этап.

Как сообщал телеканал Al Jazeera, некоторое время назад новые власти Сирии направили лидерам ДСС свой проект урегулирования.

Инициатива включала в себя признание прав курдского меньшинства в будущей конституции и создание децентрализованной административной системы, предоставляющей местным советам широкие полномочия.

Но в проекте соглашения не говорилось о необходимости дать ДСС независимость в военной сфере. Кроме того, соглашение предписывало курдским отрядам покинуть на северо-востоке Сирии ряд районов, населенных преимущественно арабскими племенами.

В связи с этим в ДСС отклонили эту инициативу, сообщает Al Jazeera. Курдские командиры назвали ее опасной в условиях возможного нападения со стороны Турции — своего основного противника и одновременно ключевого союзника и донора группировок, захвативших власть в Дамаске.

Но Анкара, похоже, хочет обойтись без новой широкомасштабной военной кампании. Сейчас она прорабатывает инициативу с разрешением застарелого «курдского» вопроса.

Как ожидается, президент Реджеп Тайип Эрдоган может пойти на мирную сделку с Рабочей партией Курдистана (РПК) — военизированной курдской организацией, которая ведет против Турции диверсионную борьбу с 1980-х годов.

Турецкие власти ставят знак равенства между РПК и ДСС и считают, что за счет дипломатии с РПК можно увеличить договороспособность Северо-Восточной Сирии.

Источники катарского портала The Middle East Eye (MEE) проинформировали, что основатель РПК Абдулла Оджалан, находящийся в турецкой тюрьме с 1999 года, может сделать публичное заявление уже в феврале. Его долгое время уговаривают призвать соратников прекратить многолетнее противостояние с Анкарой и разоружиться. Такое выступление, по мнению турецких собеседников MEE, не оставит ДСС другого выбора, кроме как интегрироваться в единую сирийскую армию.

Политическим структурам сирийских курдов, как уточняют источники MEE, могут предложить попробовать свои силы в обновленной парламентской системе. Если, конечно, господин аш-Шараа справится с анонсированной задачей — сконструировать новую государственную систему без дискриминации отдельных этноконфессиональных групп.

Нил Кербелов