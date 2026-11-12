Путин и Трамп обсудят конфликт на Украине на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп продолжат обсуждение конфликта на Украине на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По словам господина Ушакова, российский президент отметил, что нынешняя американская администрация «настойчиво и упорно» добивается урегулирования украинского конфликта. Личное внимание решению этой задачи уделяет Дональд Трамп. «Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов»,— сказал господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).
Сегодня в Москву прибыли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча продлилась около 2,5 часа. После этого американские переговорщики вылетели в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Уиткофф заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным был согласован новый раунд трехсторонних переговоров.