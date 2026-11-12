Путин и Трамп обсудят конфликт на Украине на саммите АТЭС

По словам господина Ушакова, российский президент отметил, что нынешняя американская администрация «настойчиво и упорно» добивается урегулирования украинского конфликта. Личное внимание решению этой задачи уделяет Дональд Трамп. «Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов»,— сказал господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).