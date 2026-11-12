Владимир Путин провел заседание Совета по спорту

Кроме того, необходимо поддержать инициативы бизнеса по проведению спортивных соревнований, отметил президент. «Новые турниры обязательно дополнят и перечень базовых официальных соревнований всех уровней, которые предусматривают, хочу это подчеркнуть, бесплатное участие детей. Такой перечень еще формируется, но в дальнейшем он должен регулярно пополняться. Обращаю внимание, это крайне важная тема, широкий доступ к таким соревнованиям — вопрос справедливости и равных условий для раскрытия талантов», — заявил Владимир Путин.