Владимир Путин провел заседание Совета по спорту
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Профильным комиссиям поручено собрать все предложения в единый документ, который должен быть утвержден к лету 2027 года.
Одной из тем обсуждения стала работа комиссий по возвращению российских спортсменов на мировые турниры. Был поставлен и вопрос вовлечения в спорт россиян всех возрастов и групп здоровья. Президент также заявил о необходимости направить средства на поддержку реального спорта и снизить расходы регионов на профессиональный спорт.
Кроме того, необходимо поддержать инициативы бизнеса по проведению спортивных соревнований, отметил президент. «Новые турниры обязательно дополнят и перечень базовых официальных соревнований всех уровней, которые предусматривают, хочу это подчеркнуть, бесплатное участие детей. Такой перечень еще формируется, но в дальнейшем он должен регулярно пополняться. Обращаю внимание, это крайне важная тема, широкий доступ к таким соревнованиям — вопрос справедливости и равных условий для раскрытия талантов», — заявил Владимир Путин.
Мероприятие прошло в ротонде Екатерининского зала кремлевского Сенатского дворца. В начале ноября указом президента была утверждена новая структура совета в виде восьми профильных комиссий. Их руководителями назначены, в частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, глава ФМБА Вероника Скворцова и гендиректор VK Владимир Кириенко.