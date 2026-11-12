Суд приговорил к 12 годам калининградского адвоката Бонцлер за госизмену
Судебный процесс по делу адвоката проходил в закрытом режиме
Калининградский областной суд вынес решение по делу адвоката Марии Бонцлер, которую обвиняли в государственной измене. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы. Информацию предоставила пресс-служба суда.
В сообщении пресс-службы сказано, что Мария Бонцлер признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.
Судебный процесс по делу адвоката проходил в закрытом режиме. В законную силу приговор еще не вступил.
В СИЗО Калининградской области Мария Бонцлер находилась с мая 2025 года. суд отказал в переносе рассмотрения дела адвоката из Калининграда в Санкт-Петербург.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что предварительное слушание по делу адвоката Бонцлер состоялось 13 июля. Дело рассматривал судья Александр Марочкин. Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих государственную тайну.