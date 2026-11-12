От войны и обратно

«Хазара-таун» — фильм производства Бельгии, Германии и Австралии. Он назван как район в пакистанском городе Кветта, где проживают хазарейцы, бежавшие из Афганистана от преследований. Но и в Пакистане им небезопасно, о чем свидетельствует выполненный режиссером Хадимом Даи портрет двух его племянниц, их матери, бабушки и дедушки. Община сталкивается с убийствами, кто-то из семьи предпочитает бежать, искать более надежное пристанище. При этом повседневная жизнь с ее ритуалами продолжается: люди разделяют трапезу, рассказывают истории, помогают детям со школьным заданием. А те, кто убиты, постепенно стираются из памяти: исчезают даже их портреты, остаются только легенды.