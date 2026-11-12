Без ума от интеллекта
Сбербанк потратится на ИИ в необъявленных объемах
Новая стратегия развития Сбербанка на 2027–2029 годы предполагает снижение по сравнению с предыдущей на 1 процентный пункт минимального значения рентабельности капитала. При этом в стратегии делается упор на заметный рост инвестиций в развитие искусственного интеллекта и связанных с ним продуктов. Аналитики считают, что в краткосрочной перспективе это означает существенный рост расходов при менее активном повышении доходов. Но в будущем затраты могут окупиться за счет повышения технологичности бизнес-процессов.
В представленной 12 ноября стратегии развития на 2027–2029 годы Сбербанк ожидает рентабельность капитала на уровне не менее 21%. При этом другие показатели остались на прежнем уровне, а основной акцент делается на развитие искусственного интеллекта и связанных с ним инструментов. Предыдущая трехлетняя стратегия, предполагавшая рентабельность капитала не менее 22%, достаточность капитала (Н20.0) не менее 13,3% (по итогам третьего квартала 2026 года — 13,7%) и дивиденды в 50% от прибыли, была выполнена. Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, планируется сочетать высокую рентабельность и агрессивные инвестиции в будущее, «взрывным образом создавать новые источники дохода». При этом если в предыдущей стратегии в ИИ планировалось инвестировать 600 млрд руб. в течение трех лет, то в новой объем инвестиций не раскрывается. Однако, по словам Германа Грефа, банк намерен инвестировать в развитие своих центров обработки данных (ЦОД) и не исключает приобретения компаний на этом рынке.
Продолжится реализация убыточных активов.
«Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим дотируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас»,— пояснил Герман Греф.
По данным отчетности группы Сбербанка по МСФО, за девять месяцев 2026 года выручка, полученная от непрофильной деятельности, составила 419,3 млрд руб., тогда как ее себестоимость — почти 536 млрд руб. Аналогичная ситуация была год назад: при выручке около 405 млрд руб. себестоимость непрофильной деятельности достигла 517 млрд руб. В частности, по словам Германа Грефа, банк планирует до конца года продать маркетплейсам 100% ненужных складов.
Аналитики считают, что снижение порога рентабельности капитала связано с тем, что ситуация в экономике сейчас не такая оптимистичная, как три года назад. По словам старшего аналитика банка «Синара» Ольги Найденовой, риски в корпоративном секторе остаются повышенными. «В условиях снижения ключевой ставки Сбербанк ожидает постепенного сжатия маржи. Кроме того, сохраняется высококонкурентное давление на комиссионные доходы. Поэтому обещание 21% на трехлетнем горизонте — это достаточно амбициозно»,— считает она. Младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов отмечает, что целевое снижение показателя — это скорее более осторожный плановый ориентир, чем свидетельство общего падения доходности сектора: за девять месяцев 2026 года ROE Сбербанка составила 24%. Свою лепту в снижение рентабельности капитала могут внести планы по активному развитию искусственного интеллекта. Директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев считает, что инвестиции в приобретение и строительство ЦОДов имеют долгоиграющие цели — крупные расходы ближайших лет будут окупаться в долгосрочном периоде за счет оптимизации бизнес-процессов.
Банки сокращают портфели непрофильных активов в связи с предстоящим ужесточением регулирования.
С 1 апреля 2027 года ЦБ начнет поэтапно вводить лимит на такие вложения. Ольга Найденова отмечает, что с учетом сложившейся на рынке маркетплейсов ситуации и положения «Мегамаркета» продажа складов выглядит рациональным решением. С января по март 2026 года на платформе было сделано 620 тыс. заказов, втрое меньше год к году. По мнению старшего аналитика по финансовому сектору «Эйлер» Светланы Аслановой, эти показатели заставляют менеджмент более решительно оптимизировать операции группы. В то же время реализация ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова считает, что доходы от продажи непрофильного бизнеса большими не будут.