Без ума от интеллекта

В представленной 12 ноября стратегии развития на 2027–2029 годы Сбербанк ожидает рентабельность капитала на уровне не менее 21%. При этом другие показатели остались на прежнем уровне, а основной акцент делается на развитие искусственного интеллекта и связанных с ним инструментов. Предыдущая трехлетняя стратегия, предполагавшая рентабельность капитала не менее 22%, достаточность капитала (Н20.0) не менее 13,3% (по итогам третьего квартала 2026 года — 13,7%) и дивиденды в 50% от прибыли, была выполнена. Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, планируется сочетать высокую рентабельность и агрессивные инвестиции в будущее, «взрывным образом создавать новые источники дохода». При этом если в предыдущей стратегии в ИИ планировалось инвестировать 600 млрд руб. в течение трех лет, то в новой объем инвестиций не раскрывается. Однако, по словам Германа Грефа, банк намерен инвестировать в развитие своих центров обработки данных (ЦОД) и не исключает приобретения компаний на этом рынке.