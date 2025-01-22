Российские деньги лишились причала в Сирии

Новые власти Сирии объявили о расторжении инвестиционного договора с российской стороной об управлении портом Тартус. Контракт на расширение и модернизацию его гражданской инфраструктуры, рассчитанный на 49 лет, был в 2019 году заключен правительством Башара Асада с российской компанией «СТГ-Инжиниринг» в качестве оператора проекта. Сейчас интерес к модернизации сирийских портов проявляет Турция — главный покровитель пришедших к власти в Сирии группировок. Однако, по словам экспертов, о лишении России контроля над ее военными объектами в Средиземноморье речь пока не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский корабль в сирийском порту Тартус в 2018 году

Фото: ФОТО (ДИМК МО РФ) Российский корабль в сирийском порту Тартус в 2018 году

Фото: ФОТО (ДИМК МО РФ)

О расторжении соглашения с российской стороной по управлению морским портом Тартус заявил в разговоре с газетой Al Watan Риад Джуди — директор таможенного управления провинции Тартус. Он отметил, что временное правительство Сирии намерено реконструировать объект и восстановить его работу в полном объеме. «Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Портовые рабочие вернутся к восстановлению изношенного оборудования»,— уточнил господин Джуди.

В российских и зарубежных СМИ оператором порта Тартус, с которым сирийские власти разорвали соглашение, был назван строительный холдинг «Стройтрансгаз», однако “Ъ” там сообщили, что не имеют к проекту никакого отношения: с российской стороны соглашение было подписано другой компанией — «СТГ-Инжиниринг».

По данным СПАРК, «Стройтрансгаз» владел 100% в «СТГ-Инжиниринг» до февраля 2018 года, а затем вышел из капитала. На сегодня по 50% в «СТГ-Инжиниринг» владеют АО «Фотон Экспресс», учредители которого не раскрываются, а также ООО «Триумф», собственником которого указан гражданин Армении Касбар Самер Фуад.

На территории порта, в северной его части, находится 720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Но пока Дамаск говорит только о разрыве соглашения 2019 года, которое касалось гражданской части порта. Этот рассчитанный на 49 лет контракт, как отмечал некогда занимавший пост министра транспорта Сирии Али Хамуд, подразумевал «управление, расширение и эксплуатацию» объекта на условиях государственно-частного партнерства.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал в 2019 году, что российская сторона в Тартусе хотела «наладить работу старого порта и построить новый торговый порт». На первые четыре года работы инвесторы из РФ закладывали сумму в $500 млн. В российской дипмиссии на тот момент подчеркивали, что подобные вложения в экономику Сирии — «это не только коммерческая прибыль для деловых кругов», но и важная «составляющая часть совместной борьбы с терроризмом» в долгосрочной перспективе.

После краха правительства Башара Асада на морские объекты Сирии положила глаз Турция.

«Порты Сирии почти не развиты и нуждаются в серьезных инвестициях,— отмечал в декабре министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.— Мы сделаем все возможное, чтобы оживить порты и наладить торговлю».

Очевидно, морские, равно как и воздушные, ворота в Сирию будут открыты не всем торговым и инвестиционным партнерам. На днях канал Al Arabiya сообщил, что минфин Сирии выпустил циркуляр, накладывающий запрет на импорт российских, иранских и израильских товаров. Эти меры, как уточнял Al Arabiya, предполагают конфискацию незаконной (то есть импортированной из указанных стран) продукции в случае ее обнаружения. Временное правительство в Дамаске попыталось публично опровергнуть эти данные, однако есть подозрения, что циркуляр может носить конфиденциальный характер.

Как заявил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, не все проекты российского бизнеса в Сирии были публичными, в том числе из-за санкционного давления. «При этом сворачивание ряда проектов фактически началось еще до 2022 года, не только из-за риска рестрикций, но и из-за невыгодных условий, местной специфики и общего экономического состояния страны»,— напомнил эксперт.

Собеседник “Ъ” пояснил, что функционированию ПМТО в Тартусе, который был развернут еще в 1971 году, никак не может помешать разрыв соглашения с компанией-оператором гражданской части порта. Судьба российского объекта будет полностью зависеть от договоренностей Москвы с временным правительством Сирии.

Нил Кербелов