Экс-гендиректора Fonbet Сергея Анохина задержали по подозрению в даче взятки

В Москве задержали бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и экс-гендиректора букмекерской компании Fonbet Сергея Анохина. Как выяснил «Ъ», ему сегодня планируют избрать меру пресечения в Тверском районном суде Москвы, ГСУ СКР по Московской области обвиняет его в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Анохин в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Анохин в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По предварительной информации, обвиняемый передал взятку в размере 50 млн руб. сотруднику ФСБ. Поскольку фигурант обвиняется в особо тяжком преступлении, следствие запросит для Сергея Анохина и получателя денег арест на два месяца.

В пресс-службе Fonbet рассказали «Ъ», что обвинение Сергея Анохина не связано с его работой в букмекерской компании. Они добавили, что гендиректор ушел со своей должности, так как «решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». Место Сергея Анохина займет Константин Линев. Источник в правоохранительных органах также подтвердил «Ъ», что расследование данного дела не связано с деятельностью букмекерской компании.

Сергей Анохин стал гендиректором Fonbet в 2022 году. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года он руководил футбольным клубом «Химки». С 2016 по 2022 год Сергей Ахонин также занимал пост вице-президента РФС.

Никита Черненко